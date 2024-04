Voráček o návratu: Hlava už mě nepustí. Ale mám zadní vrátka!

Poslední roky to bylo veřejné tajemství. Nyní hokejista Jakub Voráček (34) promluvil o konci kariéry. Jenže...

Bývalý útočník a produkt kladenské líhně pomohl Rytířům v roli poradce A-týmu k záchraně extraligové příslušnosti. Načež CNN Prima News zveřejnila předtočený rozhovor: „Už to můžu říct oficiálně. Na led už mě to nepustí, ta hlava a to zranění.“

Voráčka postihlo 12 otřesů mozku. Na listu marodů v Arizoně přesto bral v přepočtu skoro 180 milionů »kaček«! K 1058 mačům ve slavné NHL s velkou pravděpodobností žádný další nepřidá. Ale mistr světa z roku 2010 ještě nepověsil brusle na hřebík definitivně. „Pořád si nechávám otevřené dveře. Nechci končit a pak zase oznamovat, že se vracím,“ řekl pro sport.cz.

V životě po kariéře je ovšem ryšavý sympaťák šťastnější než kdy dřív. Věnuje se byznysu a vlastní charitativní nadaci pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Ta letos spolupracuje s karlovarským filmovým festivalem, kde Jakuba jistě také uvidíme.