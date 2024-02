Pastrňák září mezi hvězdami NHL a jeho bývalá kráska... Ukázala bříško v ráji!

David Pastrňák (27) si může s Michalem Tučným broukat: „Kde jen jsou a kde jsem já?“ Zatímco hokejista Bostonu se připravuje na All-Star Game v Torontu, všichni – včetně starých lásek – se už vyhřívají v Mexiku!

Na soukromém poloostrově Punta Mita o rozloze 1 500 akrů, kde sídlí luxusní hotel Four Seasons, si užívá pauzu kanadsko-americké soutěže i pohledná blondýna Adéla (27). V sexy plavkách jí nožky na pláži omývá Tichý oceán. Holka původem z Havířova si hladí kulaťoučké bříško a těší se na květen tohoto roku: „Miluju, jak roste moje malé srdíčko.“

No a proč je zajímavá zrovna tahle budoucí maminka pro české fanoušky? Protože život to mohl skoulet tak, že miminko pod jejím srdcem by bylo Pastrňákovo! Když český reprezentační útočník v anketě Zlatá hokejka v roce 2015 získal ocenění pro nejlepšího juniora, zářila totiž vedle něj právě svůdná kráska Adéla. Brzy nato se však rozešli.

Kanadský tvrďák

»Pasta« se mezitím v Boston Bruins prostřílel mezi nejlepší hokejisty současnosti a už zítra (od 21:00 vysílá Nova Sport 1) se představí pošesté na Utkání hvězd NHL, se švédskou snoubenkou Rebeccou (29) jim dělá radost osmiměsíční dcerka Freya Ivy. Česká kočka se zase po rozchodu s krajanem od roku 2016 lísá k Liamu O’Brienovi (29), momentálně útočníkovi Arizony. Přes dva roky jsou s kanadským tvrďákem svoji a v mexickém ráji tráví dovolenou už ve třech.