SESTŘIHY: Pastrňák dal gól, Toronto ale vrátilo úder. Hertl začal trefou

Českými fanoušky ostře sledovaná série play off NHL se dramatizuje. Hokejisté Bostonu ve druhém zápase 1. kola proti Torontu nenavázali na úvodní kanonádu a po obratu Maple Leafs prohráli 2:3. První gól si za Bruins v probíhající vyřazovací části připsal útočník David Pastrňák po nahrávce od Pavla Zachy. Tomáš Hertl přispěl Las Vegas k úvodní výhře 4:3 nad Dallasem. Druhý bod vybojovala Carolina (Martin Nečas), která vyhrála 5:3 nad New York Islanders. Edmonton v prvním zápas přestřílel Los Angeles 7:4, kapitán Connor McDavid si připsal pět asistenctí.

Boston chtěl navázat na výhru 5:1 z prvního utkání série a do zápasu vstoupil dobře. V první třetině dal dvě branky a po dvaceti minutách vedl 2:1. Na přesilovkovou trefu Morgana Geekieho odpověděl hostující Max Domi, osm sekund před sirénou ale vrátil domácím vedení Pastrňák.

Český kanonýr využil skvělé orientace Zachy, jenž ho z otočky našel nikým nehlídaného mezi kruhy, a dal svůj 36. gól ve vyřazovacích bojích NHL. „Hned poté, co jsem posunul puk na modrou čáru, jsem viděl, jak si najít místo mezi kruhy. Pavel situaci skvěle přečetl a poslal mi puk do ideální pozice,“ řekl Pastrňák.

Jeho trefa však Bostonu k výhře nepomohla. V závěru druhé třetiny vyrovnal John Tavares a v 53. minutě otevřel svůj střelecký účet v play off nejlepší kanonýr základní části Auston Matthews.

Právě americký střelec Torontu zachránil vítězství při závěrečném tlaku Bruins. V poslední minutě zápasu Zacha protečoval puk na gólmana Ilju Samsonova a Pastrňák dorážel do poloodkryté branky, ale nedokázal přetlačit Matthewse na brankové čáře.

„Auston je hráč světové extratřídy. Když vidíte jeho zápal do hry a jeho snahu rozhodnout každý zápas, uvědomíte si, jak důležitý hráč to pro nás je. Dnes nás nasměroval za velmi důležitou výhrou,“ chválil kapitán Tavares Matthewse, který v zápase nasbíral tři body.

Vítězný vstup do play off mají za sebou hokejisté Vegas i díky Hertlovi. Český centr se v přesilové hře prosadil před brankou a zvýšil na 3:1 pro Golden Knights. Hosté v Dallasu vytěžili z minima maximum. Na čtyři branky jim stačilo 15 střel. K vítězství gólem přispěl i Mark Stone, jenž se do sestavy vrátil po dvou měsících.

„Je skvělé ho vidět zpět na hřišti. Přinesl do zápasu spoustu energie a jeho gól nastartoval celý tým. Jsme rádi, že se vrátil,“ řekl na adresu kapitána Golden Knights Noah Hanifin.

SESTŘIH: Dallas - Las Vegas 3:4. Hertl začal play off v novém dresu gólem Video se připravuje ...

Golden Knights ustáli závěrečný nápor Dallasu a potvrdili, že se jim proti Stars daří. Vyhráli už pátý vzájemný zápas v řadě a vykročili za zopakováním loňského konferenčního finále, v němž porazili Dallas 4:2 na zápasy. „Doufám, že na dnešním vítězství dokážeme stavět a že se v průběhu série budeme zlepšovat,“ uvedl Hertl.

Carolina ve druhém utkání s New York Islanders otočila ze stavu 0:3 a po výhře 5:3 se ujala vedení 2:0 na zápasy. Hurricanes ještě v 58. minutě ztráceli, dvěma góly během devíti sekund ale zlomili zápas na svou stranu. V klíčové fázi utkání se prosadili Sebastian Aho a Jordan Martinook.

„Ve třetí třetině se na Islanders valila vlna za vlnou. Celou dobu jsme je tlačili a nedovolili jsme jim prakticky nic. To bylo klíčové,“ řekl Martinook. Hurricanes ve třetí třetině soupeře přestříleli 17:1.

Hokejisté Edmontonu na úvod play off porazili Los Angeles 7:4. Vysokou výhru řídila první formace Oilers. Zach Hyman dal tři góly, Connor McDavid zaznamenal pět asistencí a Adam Henrique zakončil duel s bilancí 1+1.

SESTŘIH: Edmonton - Los Angeles 7:4. Rozjetý McDavid, na úvod play off pětkrát nahrával Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:18. Geekie, 19:53. Pastrňák Hosté: 10:32. Domi, 38:26. Tavares, 52:06. Matthews Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Peeke, Shattenkirk – Pastrňák, Zacha, Heinen – DeBrusk, Coyle, Marchand – Frederic, Geekie, Lauko – Maroon, J. Boqvist, Beecher. Hosté: Samsonov (Woll) – Ljubuškin, Rielly, McCabe, Benoit, Liljegren, Edmundson – Domi, Matthews, Bertuzzi – Marner, Tavares, Knies – Järnkrok, Holmberg, N. Robertson – Reaves, Kämpf, Dewar. Rozhodčí Garrett Rank, Jean Hebert, Pierre Lambert – Travis Gawryletz, David Brisebois Stadion TD Garden, Boston

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:01. Teräväinen, 50:43. Jarvis, 57:45. S. Aho II, 57:54. Martinook, 59:04. Guentzel Hosté: 16:22. Palmieri, 19:45. Horvat, 23:54. Lee Sestavy Domácí: Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Orlov – Jarvis, S. Aho II (A), Guentzel – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Svečnikov, J. Staal (C), Martinook – Noesen, Je. Kuzněcov, Drury. Hosté: Varlamov (Sorokin) – Dobson, A. Romanov, Pulock, Pelech, Bortuzzo, Reilly – Barzal, Horvat, Cizikas – Palmieri, Nelson (A), Holmström – Engvall, Pageau, Lee (C) – Clutterbuck (A), MacLean, M. Martin. Rozhodčí Jon McIsaac, Francois St-Laurent, Thomas John Luxmore – Julien Fournier, Jesse Marquis, Bryan Pancich Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:07. Benn, 18:29. J. Robertson, 51:46. Marchment Hosté: 01:23. Stone, 08:27. Marchessault, 17:51. Hertl, 21:06. McNabb Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – Harley, Heiskanen, Lindell, C. Tanev, R. Suter, Lundkvist – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Marchment, Duchene, Seguin – Benn, W. Johnston, Stankoven – Steel, Faksa, Dadonov. Hosté: L. Thompson (Hill) – Hanifin, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Whitecloud, Hague – Barbašev, Eichel, Marchessault – Stephenson, Hertl, Stone – Howden, W. Karlsson, Mantha – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí Stadion American Airlines Center, Dallas