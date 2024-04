Markéta Vondroušová a Štěpán Šimek

Usměvavá mladá dáma z od hnědého uhlí umouněného Sokolova musí skousnout životní prohru. S dlouholetou láskou Štěpánem Šimkem se necelé dva roky po manželském slibu rozhodla napsat za společnou kapitolou definitivní tečku. „Prostě nám to nevyšlo. Nebylo to takové, jak bychom si oba představovali,“ řekla Blesku česká reprezentantka. Její »Šťépa« se tak jednoho dne i s jejich kočkou sebral ze společného bytu a už se nevrátil. „Rozvod už je jen formalita. Na všem jsme dohodnutí,“ dodala Maky. Je tak nástupkyní svých slavných tenisových předchůdkyň se vším všudy. Kdo všechno už zjistil, jaké to je, když vášeň ztratí jiskru?