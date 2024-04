Sabalenková po sebevraždě expřítele Kolcova (†42): Zase vysmátá

as

Autor: as

Oblíbenou černou na kurtu neodložila, smutek už ano. Tenisová hvězda Aryna Sabalenková (25) je zase samý úsměv. Sebevražda hokejového expřítele Konstantina Kolcova (†42) ji očividně přebolela...

Jsou to tři týdny, co někdejší slavný běloruský hokejista skočil z 23. patra luxusního hotelu v Miami. Ať už úmyslně, či nešťastně v opilosti, důvodem nejspíš byl čerstvý rozchod s milovanou Arynou. „Konstantinova smrt je nepředstavitelná tragédie, mám zlomené srdce,“ reagovala tenistka, jež přesto vzápětí nastoupila do turnaje v Miami.

V emocích dokázala vyhrát jeden zápas, následně vypadla a dodatečně poděkovala fanouškům za podporu. „Vaše laskavá slova pro mě hodně znamenají.“ Včera se pochlubila videem z tréninku na Floridě na zelené antuce.

Slzy? Smutek? Kdepak, jen samý smích a veselé skotačení. Nebožtíka Kosťu už v srdci nenosí. Pak ještě navštívila kámošku, aby se pomazlila s jejím synkem, a úsměvy opět nešetřila. Tahle smutná epizodka jejího života je zkrátka pryč.

Tělo zpopelněno, čeká se na pohřeb

Žili spolu čtyři roky, přesto od něj Sabalenková dala ruce pryč. Poslední rozloučení s Kolcovem má na triku jeho exmanželka Julia (44). „Pohřeb bude v Minsku,“ oznámila hned druhý den po tragédii.

Podle posledních zpráv bylo Konstantinovo tělo už v Americe zpopelněno. „Připravuje se přeprava urny do vlasti,“ prozradil minulý týden jeho bývalý trenér Ostapenko. V běloruské metropoli pak proběhne oficiální pohřeb.