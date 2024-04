Hertl poprvé za Vegas: bavil a válel na buly. Po zranění dřel přes 20 minut

Na tento okamžik se v NHL čekalo od přestupové uzávěrky na začátku března. Tomáš Hertl po své výměně ze San Jose poprvé naskočil do akce jako hráč Las Vegas. Český útočník si za úřadující vítěze Stanley Cupu premiérově zahrál ve Vancouveru. A i když s klubem z města hazardu prohrál 3:4, i přes více jak dvouměsíční absenci na ledě ukázal, jak dokáže být na nové adrese platný. Třicetiletý centr, který ale nastupoval na křídle, makal na hřišti přes 20 minut, exceloval na vhazování, dokonce si připsal první bod za asistenci. „Je skvělé být zpět,“ řekl po zápase.

Ptát se hokejových fanoušků v Las Vegas, na co se v posledních dnech nejvíce těší, by bylo zřejmě zbytečné. Pokaždé byste totiž slyšeli, že se nemohou dočkat, až uvidí Tomáše Hertla poprvé v barvách Golden Knights.

Jakmile se potvrdila informace, že s týmem odcestuje do Kanady, kde i podle slov kouče Bruce Cassidyho pravděpodobně nastoupí, nemalá výprava příznivců se z nevadské pouště vydala za svými favority, aby mohli ve Vancouveru zažít debut české hvězdy ulovené na konci přestupního období. Hertl si již na předzápasovém rozbruslení v Rogers Areně všiml fanoušků v dresech Vegas za střídačkami a rovnou je obdaroval pukem.

„Bylo pro mě zvláštní poprvé obléknout nový dres. I pro rodinu je to těžší, přeci jen jsou zvyklí na tyrkysový dres a teď mě vidí v jiném,“ prozradil Hertl po premiéře. „Ale rychle jsem si zvykl a cítil se moc dobře. Měli jsme na tribuně i nějaké fanoušky. Hlavně se do toho musím dostat fyzicky. Měl jsem opravdu dlouhou pauzu. Věřím, že na play off už budu ve stoprocentní formě.“

Golden Knights navíc před debutem zvučné posily na sociálních sítích zveřejnili video inspirované komediálním seriálem Kancl, kde český reprezentant sedí u počítače a právě dokončuje hovor. „Óóó, tohle byl dnes můj třetí prodej,“ oddechl si bývalý lídr San Jose již ve zlatých barvách. „Tvůj dnešní třetí prodej?“ zvedá se kolega s brýlemi a červeným majáčkem v ruce, zatímco se celá kancelář začíná radovat a k Hertlovi létají čepice. „Vegas… Myslím, že na tohle si zvyknu,“ culil se zkušený útočník s čepicí klubového maskota.

Díky povedené narážce na hattrick se Hertl třígólového večírku na úvod sice nedočkal, svým výkonem při premiéře ale rozhodně nezklamal. Nejprve si získal pozornost umístěním v sestavě. Čekalo se, že bronzový medailista z mistrovství světa 2022 nastoupí ve druhé lajně, což se potvrdilo. Ostřílený centr ale netradičně začal jako křídlo. Nevýhoda? Pro odchovance Slavie rozhodně ne. Na buly se během utkání s Canucks i tak dostal a vedl si v něm skvěle. Úspěšnost měl 78 procent.

Zpátky na hřiště se po více jak dvou měsících rekonvalescence operovaného kolene evidentně náramně těšil. Vždyť hrál naposledy 27. ledna ještě v dresu Sharks. Ze zápasu již za město hříchu tak odcházel s časem na ledě 20:20.

Ve Vegas si po dotažení dohody se San Jose o výměně od Hertla slibovali, že mužstvu i vzhledem k dlouhodobé absenci kapitána Marka Stona rovněž pomůže v přesilových hrách a v prostoru před bránou. V obou disciplínách se Hertl brzy činil. „Hned si všimnete, jak je efektivní v detailech a jak dobře se v brankovišti cítil,“ prozradil trenér Cassidy své dojmy z nového hráče poprvé v akci.

V přesilovce si také připsal premiérový bod, když nahrával na trefu obránce Noaha Hanifina. „Byl úžasný. Je to opravdu dříč a skvělý spoluhráč. Myslím si, že všichni jsou super nadšení, že už je s týmem na ledě,“ nešetřil Hanifin chválou na českého parťáka.

Ke zdařilému startu za Las Vegas scházelo pražskému rodákovi pouze jediné – vyhrát. První třetinu sice Golden Knights rozjeli skvěle, když se dvakrát trefil střelec Jack Eichel. Vancouver ale i díky nedisciplinovanosti soupeře dokázal proměnit obě nabídnuté přesilové hry. Canucks s Filipem Hronkem v obraně sice inkasovali ještě jednou při oslabení, kdy bodoval i Hertl, dvěma góly v 54. a 59. minutě si však domácí triumf pohlídali.

„Měli jsme skvělý start, ale pak jsme jim dovolili dvěma přesilovkami srovnat. Ale i naše přesilovka byla dobrá, jen musíme být tvrdší. Tohle byl těsný zápas a vím, že můžeme hrát lépe. A lepší výkon dokážu předvést i já. Byl to můj první zápas po dlouhé pauze a budu se zlepšovat. Ale je skvělé být zpět. Určitě chci Vegas pomoci s přesilovými hrami, které tu poslední dobou moc nešly. Teď je hlavní vyhrát co nejvíce zápasů a mít radost ze hry,“ hodnotil Hertl porážku na úvod.

Vegas Golden Knights Vše o klubu ZDE