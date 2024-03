Adamczyková jako blondýna! Kvůli sázce o medaili, tým vyhlíží úspěchy

Zazářila ve StarDance a neztratila by se ani ve Hře o trůny. Snowboardkrosařka Eva Adamczyková na počest medailového zářezu reprezentačního kolegy Radka Housera v závodě Světového poháru v Kanadě zásadně změnila barvu vlasů a vypadá teď jako matka draků Daenerys Targaryen. Navíc sama nabarvila hlavy ostatním členům týmu, který má za sebou přelomovou zimu a před sebou velkou budoucnost.

Češi se v kanadském Mt. St. Anne pomalu začali trousit na snídani a šum mezi stoly rostl.

„Když přišel někdo od nás, v jídelně se strhnul potlesk. Přicházeli blonďáci a ostatní z toho měli srandu,“ usmívá se Eva Adamczyková při vzpomínce na bronzové kanadské ráno.

Soudržná týmová akce snowboardkrosového týmu reagovala na sobotní třetí místo Radka Housera v závodě Světového poháru. Bylo to po dlouhých patnácti letech, co český muž stál v elitním seriálu na podiu, poprvé od triumfu Michala Novotného ve Valmalencu v roce 2009. Česká grupa úspěch cítila ve vzduchu, proto taky padla sázka: Za českého chlapa na stupních budou blonďaté hlavy!

„Chtěli jsme udělat vnitřně motivační faktor do týmu. Když kluci budou mít medaili ze svěťáku, že půjdeme na platinovou blond. Trošku jsme se přes sezonu hecovali a dopadlo to, jak mělo,“ líčí spokojený reprezentační trenér Marek Jelínek.

Adamczyková si vzala do parády trenéra Jelínka, servismana Tomáše Kašpara, bronzového hrdinu Housera i další dva reprezentanty Jana Kubičíka a Kryštofa Chouru, kterému pozlatila taky jeho renesanční knírek pod nosem.

„Přítelkyně se na mě dívala trochu zvláštně. Jednou mě nepoznala, když jsme se míjeli,“ smál se Houser.

Sama Adamczyková pak nechala své vlasy na odbornici. Počkala do Česka a poprosila o pomoc Blanku Haškovou, která češe taneční celebrity při StarDance.

„Starala se mi o vlasy celou dobu a teď byla jasná volba, že půjdu za ní. Ona je typ pro každou bejkárnu. Říkala jsem jí: Ty jo, kvůli mně jsi tady čtyři hodiny! Ona je schopná o půlnoci vstát kvůli takové kravině,“ líčila Adamczyková.

Spolu vytvořily účes, který na první pohled připomíná královnu za vodou Daenerys Targaryen z televizního hitu Hry o trůny.

„Tu herečku Emilii Clark mám moc ráda, je skvělá. Ale Daenerys vydrží pár dnů, odrosty tam jsou už po pěti dnech. Ale přišlo mi to vtipný, hned mě napadlo, že jsme ve StarDance mohli mít tango jako Game of Thrones,“ řekla Adamczyková.

Zářivé hlavy jsou každopádně znakem přelomového úspěchu pracovitého snowboardkrosového týmu, který se už dvě desítky let ve skromných podmínkách pere se světovou špičkou. Už v roce 2006 vyhrál závod Světového poháru Michal Novotný, následovala velká éra fenoménky Evy Adamyczykové. Dva roky před olympiádou v Cortině tu ale stojí i silný mužský tým.

Multitalentovanému Radkovi Houserovi, třetímu ze Mt. St. Anne, je 27 let. Nepokojné ambice dokázat ve sportu něco pořádného ho přinutily seknout s fotbalem i lyžováním. Před dvěma lety sice na poslední chvíli odletěl na Hry do Pekingu jako náhrada za zraněného Kubičíka, kvůli nejasnému covidovému testu ale o závody přišel a byl rád, že stihnul letadlo zpátky domů. Snowboardkros ho sice během několika let poznamenal vážnými zraněními, po šesti letech od startu kariéry ale stál na stupních.

„Je to něco, nad čím jsem přemýšlel už delší dobu, že bych toho chtěl dosáhnout. Je to motivace, každý závodník má cíle,“ říká Houser.

„Hauser z nás nejvíc trénuje, chce nejvíc něco dělat. Je největší sportovec z našeho týmu, má rád vymýšlení cviků. My se mu smějeme, že jsou divné, ale pak je jdeme vyzkoušet,“ říká Adamczyková a používá přitom Houserovy týmové přezdívky.

Osmadvacetiletý Jan Kubičík, přezdívaný Johny, je z mužského týmu nejzkušenější. Byl už na olympiádě v Pchjongčchangu. Předloni se spolu s Adamczykovou přičinil o druhé místo v týmovém závodě SP v Montafonu, v jehož cíli se však parťačka zranila. Odletěl na Hry do Pekingu, ale tam si při prvním tréninku, podobně jako předtím Adamczyková, zlomil kotník. Po bolavé comebackové sezoně se tuhle zimu blížil špičce, začátkem března skončil v Sierra Nevadě v malém finále šestý.

„Celou loňskou sezonu mimo poslední dva závody mně kotník pobolíval, natýkal. Úplně jsem tomu nevěřil, ale letos to bylo konečně dobré a mohl jsem se do toho opřít,“ pochvaloval si.

„Johny, to je taková pohodička, máme podobný vibe. Kafíčko…“ usmívá se Adamczyková.

Nejmladším v partě je pak teprve čtyřiadvacetiletý Kryštof Choura, který svůj pěstěný knírek ve své první kompletní sezoně ve Světovém poháru už v prosinci protlačil do malého finále, v lednu ve Svatém Mořici se pak dostal i do hlavního boje o medaile a skončil čtvrtý.

„Z mého pohledu je to neskutečné. Jezdím s kluky, kteří mají mnohem víc zkušeností než já. Že bych se mohl dostat do velkého finále, mi neprocházelo hlavou,“ hodnotil Choura.

Od Adamczykové se naučil gesto sepnutých rukou, kterým se šampionka připravuje na zdolání skoků na trati.

„My tomu říkáme modlení, svedl na mě, že to má ode mě. Kryštofovi říkáme Merlin podle jednoho francouzského závodníka. Je to takový nejmladší chlapeček v tom týmu. On je takový štěňátko. Je sice velký, ale uvnitř je takovej pupíček…“ směje se Adamczyková.

Nadějný tým má ale i své problémy. Navzdory desetiletí dominance své hlavní hvězdy, mají zatím muži z reprezentačního týmu v armádním středisku Dukla jen poloviční úvazky. Možná se to změní před další sezonou. Parta kouče Jelínka má teď mnohem víc šancí, jak za dva roky na olympiádě zaútočit na medaile. Nadějně se rýsuje především týmový závod.

„To by mohlo být super. Už jsme byli s Honzou druzí, což moje zranění bohužel trochu přeplácalo, zapomnělo se na to,“ říká Adamczyková. „Třeba Charlotte Bankesová s Huwem Nightingalem vyhráli jeden týmový závod a troufám si říct, že Huw jezdí o třídu hůř než naši kluci. Na velké finále určitě máme.“