Hertl poprvé v NHL mění dres, první slova po přestupu. Padá naděje na MS?

Poprvé v kariéře vymění Tomáš Hertl dres. Za San Jose hrál jedenáct sezon, stal se jednou z hlavních osobností týmu. Ale slabá organizace v přestavbě ho nakonec požádala, aby zrušil svoji podmínku ve smlouvě, že ho nesmí klub vyměnit. Stalo se a útočník odchází do Vegas. Tím pravděpodobně padají naděje, že přijede na MS v Praze. Momentálně je na marodce, ale do play off má být fit.

Dlouho se myšlenkám na změnu adresy bránil. Tomáš Hertl věřil, že se bídní San Jose Sharks zvednou. Nikdy si nechtěl připouštět myšlenky, že to bude trvat hodně dlouho. Klub roky zkoušel získat Stanley Cup, za svůj sen rozházel nejlepší mladé hráče i vysoké volby v draftu. Navíc ho limitovaly příliš vysoké smlouvy s beky Burnsem, Karlssonem nebo Vlasicem. Před rokem českému útočníkovi začala běžet nová osmiletá smlouva na celkem 65 milionů dolarů.

Kontrakt obsahoval i doložku, že ho klub nesmí vyměnit. Tomáš Hertl byl s rodinou v San Jose spokojený, s manželkou mají dvě děti. Všechno vypadalo u moře jako idylka. Až na ty výsledky. Než by si se Sharks zahrál o Stanley Cup, do konce smlouvy by to možná ani nestihl.

Jedna věc je nabrat mladé hráče, dobře draftovat. Druhá, vytvořit z nich tým, který má reálnou šanci hrát play off. Pokud je teď rok jedna, tak za pět šest let o takových metách můžete v klubu opatrně mluvit. K výměně musela dát česká hvězda souhlas, jinak by se nestala. „Máme tady blockbuster,“ komentoval zámořský insider Pierre LeBrun transakci. Tomáš Hertl dal zelenou k trejdu do Vegas. Spoluhráč Marc-Eduard Vlasic vystavil na sociální síť plačícího smajlíka. Odešel kamarád, slova nebyla potřeba.

„Přišel jsem do San Jose jako devatenácti letý kluk, v Americe nikoho neznal, neuměl ani slovo anglicky a netušil, kam mě kariéra zevede. San Jose mě nepřijalo jen tak, otevřelo náruč a staralo se o mě jako o vlastního. Tohle je můj domov. Je to místo, kde jsem si našel kamarády, vybudoval kariéru, oženil se, koupil dům a stal se otcem dvou chlapců," zveřejnil Hertl na sociálních sítích a dodal: „San Jose bude mít vždy zvláštní místo v mém srdci."

Urostlý centr je momentálně po operaci kolene, ale měl by se vrátit ještě před startem play off.

Detaily výměny: první kolo draftu...

Golden Knights obětovali za třicetiletého centra první kolo draftu 2025, práva na Davida Edströma, devatenáctiletého Švéda, kterého si klub vybral naposledy v prvním kole draftu a odehrál teď kompletní ročník za Frölundu. Společně s Hertlem do Vegas pak putují dvě třetí kola v draftu.

Český útočník bude v platovém stropu Golden Knights zabírat 6,75 milionu dolarů, San Jose si přitom ponechali 17 % z jeho platu.

Vegas vyhráli naposledy Stanley Cup a ve středu útoku skládají velmi silnou skupinu. Sestava Jack Eichel, William Karlsson, Tomáš Hertl a Chandler Stephenson bude patřit k tomu nejlepšímu, co kluby NHL dají dohromady. Superhvězda je Eichel, ostatní tři jsou nadstandardní hráči, kteří mají i jiné silné stránky, než je sběr bodů.

Hertl je hodně silný na buly, může chodit na oslabení, má dobré defenzivní návyky. Výhodou je, že v přesilovce ho Vegas mohou použít jako velkou horu před bránou, nebo se dobře cítí i na pozici hráče uprostřed mezi kruhy. Poprvé od draftu do NHL si zahraje v jiném klub než za Sharks. Za 11 sezon tam zvládl 712 zápasů a posbíral 484 bodů (218+266).

Ještě v prosinci nechtěl ale o žádné změně adresy ani slyšet. Měl problémy s ledvinovými kameny, musel na operaci. Ale spěchal zpátky do zápasu. Chtěl jít ostatním příkladem, když se týmu úplně nedařilo: „Jsem tady jako jeden z lídrů, beru to tak, že máme hodně mladých hráčů a já bych jim měl pomáhat. Chcete v tu chvíli ukázat, že pro tým uděláte všechno, aby vás ostatní následovali,“ říkal v rozhovoru pro deník Sport. „San Jose jsou mým jediným klubem v NHL, cítím se tady dobře a chci mu i vrátit, jak mi od začátku věřil,“ přidal.

V minulosti se o jeho trejdu hodně spekulovalo, než podepsal současný dlouhodobý kontrakt. Ve hře byli třeba New York Rangers. Hertl je ve třiceti letech pro každého uchazeče o Stanley Cup velmi dobrým druhým centrem.

Vegas na Západě aktuálně drží divokou kartu, o play off se ještě musí poprat. Ale byl by šok, kdyby se tam nenasoukali. Čeká se, že v zápasech o Stanley Cup zase obživnou. Tým plný velkých hráčů už totiž ví, jak uspět. Tím pádem si Hertla může reprezentační trenér Radim Rulík nejspíš škrtnout z plánů. MS v Praze tady spíš nedopadne.