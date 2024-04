Mistrovský bus Třince s pípou: Luxusní i zrádný, smál se Adámek

Tradiční jízda mistrů otevřeným autobusem nemohla chybět. Třinečtí Oceláři se i po pátém titulu v řadě vydali za svými fanoušky a lidmi, kteří je drží celou sezonu. Do železáren, do nemocnice a nakonec i na dlouhou autogramiádu. Podruhé využili speciální dvoupatrové „kabrio“ se dvěma pípami přímo na palubě. Naražené byly dva padesátilitrové soudky. Pod článkem si projděte ONLINE reportáž z několikadenních třineckých oslav.

„Luxusní! Doporučuju všem, výborný autobus,“ zářil obránce Marian Adámek. „Ale pozor, je to taky hodné zrádné. Jedno pivo krát sluníčko a už je to znát...“ Na cesty se Oceláři vydali po poledni, ostré slunce jim dávalo zabrat. Cestou si radši nechali doručit opalovací krémy.

„Nikdo nevypadl, dorazili jsme všichni,“ ujišťoval Adámek na poslední zastávce u obchodního centra, kde už na hráče i trenéry čekaly zástupy fanoušků. „Teda doufám, že jsme všichni? Jo?“ nahlížel Adámek naoko do busu.

Speciální autobus přijel do Třince z Prahy, dřív vozil turisty i v Bratislavě. Oceláři si ho vyzdobili zlatými nápisy MISTŘI, siluetou Masarykova poháru a klubovým logem s nápisem Zlatá familia. A než bus dorazil do cíle, dostal se na předek karoserie i fixou ručně načmáraný vzkaz: Káca je bůh!

Šoféři byli hned dva. Jeden Čech, druhý Slovák. Symbolické a stylové pro klub, který má od svého vzniku hodně silné federální základy. „Loni jsme Oceláře vozili poprvé a když letos otočili sérii se Spartou, tak nás oslovili znovu,“ líčil slovenský řidič Viliam Donth. „Zda jsme ochotni být ve střehu a přijet, kdyby to vyšlo.“

Symbolická nakonec byla i zastávka v nemocnici Agel v Podlesí. V aktuální sezoně měla řada hráčů zdravotní problémy. V základní části na delší dobu vypadli třeba Libor Hudáček a Marko Daňo, ve finiši se k nim přidali Jakub Jeřábek, Martin Marinčin nebo Andrej Nestrašil. Ten na oslavě chyběl, je čerstvě po operaci ramene.

„Zranění, nemoci a problémy k životu patří, ke sportu zvlášť,“ přitakal třinecký kapitán Petr Vrána. „Vybrali jsme si to větší mírou, vypadli nám silní hráči na dlouhou dobu. Tak je dobré přijet a poděkovat sestřičkám, doktorům. Chodíme tady na různá vyšetření, takže jen dobře, že jsme se zastavili.“

Mistrovské oslavy měly i charitativní podtext. Oceláři se rozhodli podpořit dobročinnou organizaci ostravské Potravinové banky. A ke sbírce trvanlivého jídla vyzvali i své fanoušky. Pomůže se tím desítkám spolků z kraje – například Charitě Třinec, Slezské diakonii nebo Armádě spásy.

„Pořád mě to baví, každé takové zakončení úspěšné sezony je pecka,“ glosoval matador Martin Růžička. „Slavíme průběžně a řekl bych, že ještě tak dva tři dny potáhneme.“ Petr Vrána souhlasně přikyvoval. „Je potřeba to oslavit a je potřeba si to zapamatovat. Jsme možná víc unavení, ale síly jsou. Každý už to má za tu dobu nějak nastavené. Mladší kluci potáhnou a někteří starší taky.“

Marian Adámek, který zažil všech pět posledních titulů a oslav, sice přiznává, že místy zažíval deja vu. „Ale pořád je to neskutečné, tohle se neomrzí nikdy,“ ujišťoval. „Celý region a město tím žijí, znovu přišlo plno fanoušků, pořád je to neskutečná věc. Všem nám to dojde až s postupem času. Ne za rok, za dva. Ale třeba až za deset let, co se tady vlastně dokázalo.“