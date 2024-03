Adamczyková: Sporná diskvalifikace po pádu, žlutá karta odvolána

Jeden špatný moment pokazil Evě Adamczykové slunečnou neděli v Sierra Nevadě. Ve čtvrtfinálové jízdě od začátku vedla a kontrolovala si pozici, do poslední klopenky ale zajela ostře blízko u brány, na neurovnaném terénu se jí kouslo prkno a šla k zemi.

Cestou z trati se o ni zastavily i Jacobellisová s Brockhoffovou, kterou museli odvézt záchranáři.

„V poslední zatáčce jsem vlétla do poslední klopky. Cthěla jsem jet navnitřek, aby mě nepředjely. Byla tam nějaká díra nebo boule a totálně mě to nakoplo, bylo to strašně rychlé, nestihla jsem nic zachránit," líčila Adamczyková. „Mám trošku křuplou helmu, bolí mě hlava, ale jsem v pohodě. Jsem ráda, že jsem zdravá a odešla po svých, doufám, že holky budou v pohodě. Mrzí mě to, ale nemohla jsem s tím nic udělat."

Adamczyková se, na rozdíl od dalších dvou jezdkyň, zvedla, a dojela do cíle. Rozhodčí ji však klasifikovali jako poslední v cíli. Český tým s rozhodnutím jury nebyl spokojen.

„Neriskovala a nedělala nic proti pravidlům. Byla diskvalifikována, a přestože z tratě vypadly všechny tři závodnice ve stejném místě a Eva dojela do cíle jako druhá, tak ji nepustili dál do závodů," reagoval reprezentační trenér Marek Jelínek. „Nepřijde mi to jako úplně rozumné rozhodnutí. Evka určitě není typ závodnice, která by dělala zbytečné manévry, stane se to a spadne. Nemyslím, že toto je pro sport dobrou vizitkou,“

Z rozjížďky do semifinále tak postoupila jen vítězná Švýcarka Sina Siegenthalerová.

„Evka jela hodně nízko na tyče, zkusila to udržet co nejníže, protože to tam není čisté, nadskočilo ji prkno a nedokázala to udržet na hraně. Nebyla to její chyba. Mohla jít větší jistotu, ale to by ji trenéři vyčítali,“ vysvětloval její bývalý trenér Jakub Flejšar v přímém přenosu České televize.

Pro Adamczykovou byl pád ve čtvrtfinále druhého závodu v Sierra Nevadě první komplikací ve výborně rozjeté sezoně, kterou začala opožděně kvůli své účasti v taneční soutěži StarDance. V sobotu byla v Sierra Nevadě už potřetí během zimy na stupních vítězů, když dojela druhá.

„Celkově to byla dobrá jízda, závodění bylo o něco těsnější než včera, což bylo dáno asi i počasím, šly jsme do toho víc než včera, kdy jme moc neviděly," hodnotila Adamczyková. „Těšila jsem se, že bych to chtěla dotlačit dál, povedly se mi starty, ale odjíždím zdravá a těším se na příští závody,“

V sobotu se dařilo taky dalším členům českého týmu, Jan Kubičík dojel šestý a Radek Houser sedmý. V neděli naopak z mužů postoupil do rozjížděk jen Kryštof Choura a vypadl v osmifinále.