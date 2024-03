Adamczyková: dva pády! Vykutálela se zdravá, malé finále spravilo chuť

Sedmé a páté místo vybojovala snowboardcrossařka Eva Adamczyková o víkendu v rakouském Montafonu. V nedělním závodě Světového poháru hned dvakrát upadla, v malém finále však předvedla bezchybnou jízdu. „Spravila jsem si tím chuť. Jinak mi to tady nějak nesedlo,“ hodnotila předposlední zastávku sezony.

Už nabité čtvrtfinále se pro Evu Adamczykovou změnilo ve velké drama. Favorizované Italce Michele Moioliové totiž ustřelilo prkno a na zem s sebou vzala hned dvě soupeřky. Česká závodnice ale vyskákala na trať nejrychleji a dojela si nakonec pro druhé postupové místo za suverénní Lindsey Jacobellisovou z USA, které se pád jako jediné netýkal.

„Italka do mě ťukla. Můžu být ráda, že jsem se vykutálela zdravá a nic mě nebolí. A ještě jsem dojela na druhém postupovém místě,“ rekapitulovala Adamczyková.

V semifinále se dlouho zdálo, že si úřadující mistryně světa hlídá postupový flek za vedoucí Chloé Trespeuchovou, jenže přišel pád v klopence – tentokrát bez cizího zavinění.

„Zatáčky jsou tady měkké. Sice jsem ji najela dobře, ale moc jsem ji držela dole, moc jsem to rvala na vnitřek. Měla jsem to povolit a být jemnější na hraně. Pak mě to vytrestalo. Přišly boule, ustlala jsem si sama,“ líčila Adamczyková, na kterou tak zbylo stejně jako v sobotu malé finále.

Výhrou si o dvě příčky vylepšila umístění ze soboty, na stupně vítězek v Montafonu však nedosáhla a nenavázala na druhou příčku z minulého závodu v Cortině d'Ampezzo.

V průběžném pořadí Světového poháru, do kterého se zapojila později, Adamczyková klesla na pátou příčku. Do čela pořadí se vrátila Francouzka Trespeuchová, která v neděli slavila triumf. Světový pohár ve snowboardcrossu vyvrcholí příští týden dvěma závody v kanadském středisku Mt. St. Anne.

SP ve snowboardcrossu v Montafonu, muži - sobota: 1. Hämmerle (Rak.), 2. Le Ble Jaques (Fr), 3. Lüftner (Rak.), ...31. CHOURA. Neděle: 1. Hämmerle, 2. Dusek (oba Rak.), 3. Surget (Fr.), ...21. CHOURA, 30. HOUSER - oba vypadli v osmifinále, 44. KUBIČÍK - vypadl v předkole.

Průběžné pořadí SP (po 10 ze 12 závodů): 1: Grondin (Kan.) 752, 2. Hämmerle 548, 3. Bolton (Austr.) 392, ...23. CHOURA 122, 32. HOUSER 65, 35. KUBIČÍK 56.

Ženy - sobota: 1. Moioliová (It.), 2. Bankesová (Brit.), 3. Baffová (Austr.), ...7. ADAMCZYKOVÁ. Neděle: 1. Trespeuchová (Fr.), 2. Jacobellisová (USA), 3. Baffová (Austr.), ...5. ADAMCZYKOVÁ.

Průběžné pořadí SP (po 10 ze 12 závodů): 1. Trespeuchová 662, 2. Moioliová (It.) 584, 3. Bankesová (Brit.) 557, ...5. ADAMCZYKOVÁ 483, 37. HRŮŠOVÁ 8.