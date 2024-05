Rulík škrtal zámoří a bere Evropu. Kdo bude jednička a od koho čekat góly?

Video se připravuje ... Turnaj v Brně se českému týmu nepovedl. Na poslední akci před MS měl trenér Radim Rulík 37 hráčů. Jména seškrtal a do Prahy jich bere 26, to znamená, že i minimálně jednoho náhradníka. Nedostalo se třeba na Tomáše Noska, Jakuba Vránu i Radima Zohornu. „Kluci, co ve výběru jsou, si udrželi konstantní výkonnost bez propadů. Proto si nominaci vybojovali,“ pronesl trenér.

Proč se nevešli Nosek s Vránou? Největší překvapení? Radim Rulík udělal krátký proces s Tomášem Noskem, který odehrál téměř 500 zápasů v NHL. „Po prvním utkání s Finskem jsem se rozhodl, že ho nominovat k dalšímu zápasu nebudu. Jemu jsem je říkal, tady je vykládat nebudu. Zvolili jsme zkrátka jiné hráče. Rozhodl výkon proti Finsku,“ komentoval svůj krok hlavní trenér. Jakub Vrána vypadal velmi slušně ve dvojzápasy na Slovensku. Ale celkově Rulíka nepřesvědčil. „Jakub je talentovaný hráč, který v sezoně odehrál většinu času na farmě. Nepřišel v takové formě, v jaké jsme potřebovali,“ odvětil Radim Rulík. Na soupisku může celkem zapsat 22 hráčů do pole a tři brankáře. Seznam nevyplní před turnajem, nechá několik volných míst pro případný příjezd hráčů z NHL.

Kdo bude jednička? Docela kontrast v porovnání s tím, jaký uragán fičel v hráčském kádru. Pozvánku dostali tři brankáři z NHL, a i když se před víkendem uvolnil za mořem David Rittich, který měl nejlepší čísla v sezoně, svatá trojice v Brně dostala důvěru a klid. Nikdo další už nepřijede! Na Českých hrách si dvakrát zachytal Lukáš Dostál, budoucí eso Anaheimu. Ale stejně by všechno mělo mířit spíš k tomu, že největší porci zápasů v Praze dostane Petr Mrázek. V akci se objevil jen jednou, ale proti Švédům si vedl hodně dobře, z 12 střel inkasoval jednou, vychytal samostatný nájezd. Velmi dobře hraje hokejkou, konečně je delší dobu fit, drží mu tělo, což je vidět i na ledě. Podle zápasového (ne)vytížení bude Karel Vejmelka číslem tři. Nechytal, tím pádem ho podobná pozice čeká nejspíš i v Praze. Petr Mrázek během přípravy na MS • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jak je důležitý Gudas? Moc, opravdu extrémně! Radko Gudas bude šéfem české obrany a nejde jen o jeho práci na ledě. Když ho pozorujete na tréninku, srší dobrou náladou, září z něj klid. Dovede spoluhráče uvolnit, uklidnit. V NHL patří do absolutní špičky defenzivních obránců, je dávno pryč doba, kdy ho má disciplinárka podtrhnutého červenou vlnovkou. Umí rozdávat hity, které cítíte i za deset minut, navíc dávají smysl, není to jen rána pro ránu. Dobře blokuje střely, což se o něm ví. Ale v reprezentaci taky dostane šanci prodat svoji výbornou ránu z první, kterou za mořem tolik nevytahuje. Pokud má Česko na turnaji uspět, bude potřebovat, aby Gudas odehrál hodně času. Jeho jednoduchý hokej, kdy dovede rychle posunout puk, by měl do Rulíkova zápasového plánu pasovat. Řízný český bek Radko Gudas nahazuje puk na branku přes Švéda Olofssona • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Od koho se čekají góly? Asi největší rebus. Na první dobrou vypálíte, že Dominik Kubalík, snad Ondřej Kaše a třeba i David Tomášek. Kubalík má velmi dobrou ránu z první, Kaše zase důrazný hráč a Tomášek kreativní centr, který dovede vymyslet neotřelé řešení. Jenže nic z jejich umění v Brně vidět nebylo. Příčiny? Není jedna. Těžko říct, zda střelci mají formu, nebo ne. Mohli by ji mít, jenže jako kdyby boj o místa na MS většinu hráčů svázal. Nedovolili si být kreativní, překvapit, vystoupit ze šablony. Zmíněné snajpry se nedařilo dostávat do dobrých pozic, když ano, tak občas, nahodile. Neexistoval nikde žádný signál, nefungovaly přesilovky. Navíc i vázla rozehrávka z obrany. Tým musí fungovat úplně jinak, to je základ. Ondřej Palát (uprostřed) se radí se spoluhráči z formace • Foto Pavel Mazáč / Sport

Co ukázal turnaj v Brně? Říká se, že silný tým neprohraje třikrát v řadě. Dobrá zpráva je, že Česko sice třikrát za sebou prohrálo, ale vzhledem k neustálým změnám sestavy a točení jmény i během zápasu nasadilo zhruba čtyři týmy. Tím pádem na něj stará poučka neplatí. A směle můžete říct, že neukázalo vůbec nic z toho, co by se mělo dít od pátku v Praze. Jestli finský kouč Jukka Jalonen někoho zaúkoloval, ať mu z Brna odevzdá poznatky o českém týmu, tak v neděli večer dostal na stůl asi patnáct sešitů, které jsou hustě popsané, jsou v nich mraky škrtanců, šipek, vysvětlivek a vyrvaných listů: vyberte si, šéfe! Celý turnaj se v zápasech smrskl pouze na rvačku o pozice. Princip hokeje Radima Rulíka, že tým rychle otáčí hru a vytváří si dobré střelecké pozice, byl k vidění v první třetině proti Finsku.