Repre loví Hertla! Nedvěd se bojí, že ho Vegas nepustí: Ale snad se pletu

Poslední šampioni Stanley Cupu vypadli v prvním kole play off. Pět dní před zahájením mistrovství světa v Praze skončila v NHL sezona Tomáši Hertlovi, který vyšperkoval sestavu Vegas po výměně ze San Jose. Generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd už se vydal na lov 30letého útočníka. Nicméně ještě před Betano Hockey Games v Brně prorokoval, že klub by ho nemusel uvolnit. „Ale doufám, že se pletu,“ sdělil deníku Sport po vyřazení Vegas.

Z možností na posílení českého týmu po prvním kole play off se tahle varianta jevilajako nejmíň schůdná. Tak brzký konec obhájců trofeje se nečekal, ale hlavně proto, že Tomáš Hertlse vrátil do akce po operaci uvolněné chrupavky v levém koleni. Zákrok podstoupil v únoru a ponásledné rekonvalescenci vynechal dva měsíce.

Vrátil se začátkem dubna, po senzační a nečekané výměně ze San Jose do Vegas před uzávěrkou přestupů NHL. Nebylo jisté, zda by ho klub na šampionát pustil. „Hertlík má zájem na šampionátu hrát. Tam problém není, už jsem to s ním probíral dřív. Jen nevěděl, jak bude nebo nebude koleno v play off držet. Ale hrál hodně, což nějakým potížím nenasvědčuje. Kdyby třeba