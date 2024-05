Nosek a jeho (ne)nominace. Podivné zacházení, Rulík chtěl nereálný zázrak

Smutní čeští hokejisté poté, co propadli na domácím podniku EHT • Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Nosek se do nominace na domácí mistrovství světa v Praze nevešel • Pavel Mazáč / Sport

Proč se zkušený útočník Tomáš Nosek nedostal do nominace pro domácí mistrovství světa? • Koláž iSport.cz

Zmatek a nepochopené role hokejistů ze zámoří. Nebo hráče z NHL Radim Rulík vlastně vůbec nechtěl? Můžete se jen domnívat, své škrty z nominace před mistrovstvím světa vysvětlil hodně zvláštně. Tomáše Noska nasadil jednou, nevyužil jej dobře a pak ho hned odstřelil. Otázkou je, jestli bylo nutné hráče s více než 400 zápasy v NHL na kemp zvát. Nedává smysl, co trenéři chtěli testovat.

Na případu vyřazení Tomáše Noska se nejvíc nabízí otázka, jestli hlavní trenér, tři jeho asistenti a dva konzultanti vůbec tušili, jakého hráče mají k dispozici. Útočníka New Jersey totiž do zápasu proti Finsku nasadili na pomyslnou pozici prvního centra s využitím na přesilovce. Na křídla dostal Dominika Kubalíka s Ondřejem Palátem.

Hráči, kteří několik turnajů během sezony objezdili a zvykli si na práci Radima Rulíka, byli překvapeni. Atmosféra v Brně na ně působila nezvykle, úplně jinak než na předešlých srazech během sezony.

Často skloňovali výrazy jako nervozita a příliš velké napětí. Nic podobného z hlavního trenéra přes sezonu necítili. A jako kdyby se v nervozitě rodila i výsledná nominace.

„Musím říct, že už po prvním utkání jsem se rozhodl, že Tomáše Noska k dalšímu utkání nominovat nebudu,“ šokoval Radim Rulík na tiskové konferenci. To když odpovídal na dotaz deníku Sport a iSport.cz, proč hráče vyřadil. Nosek odehrál v NHL 434 zápasů, statisticky boduje v každém čtvrtém. Pozici borce, který táhne ofenzivu, dostal naposledy před sedmi lety na farmě Detroitu, kde patřil k nejlepším hráčům play off. Měl zásadní roli na cestě za trofejí pro nejlepší tým AHL, co se týká produktivity, měl třetí nejlepší bodový zisk ze všech hráčů, kteří hráli o Calder Cup.

Jenže má i jinou vlastnost, které si za mořem všimli. Dovede mazat nejlepší lajny soupeře, vyhrává buly, udělá všechno pro tým a nikdy ani necekne, když