Rulík vysvětluje: Vrána nepřišel v takové formě. Zdůvodňuje další tahy

Usedl ke stolu, vzal si mikrofon a začal číst jména. Potom se nejsledovanější tuzemský trenér současnosti dal do vysvětlování, proč někoho vzal, proč někoho ne. Občas se Radim Rulík zadrhnul, neukázal se v tu chvíli jako největší rétor, ale od něj se čekají jiné věci. Aby z týmu, který se svými kolegy stvořil, vyválčil co nejlepší umístění v Praze. „Moje očekávání? To si s dovolením nechám pro sebe,“ reagoval reprezentační kouč.

Na úvod to nejdůležitější. Co by měla být největší síla mužstva, který dal do kupy?

„V NHL máme méně a méně hráčů na prvních dvou lajnách. Soupeři jich mají víc. U nás převažují kluci z Evropy, takže bychom se měli jednoznačně prezentovat srdcem a obětavostí. Udělat v domácím prostředí pro výsledek maximum,“ uvedl kouč.

Nejvíc překvapilo, že nevzal některé hráče z NHL. Zohornu, Vránu i Noska. Proč?

„Pokud jde o Tomáše (Noska), už po prvním utkání jsem se rozhodl, že ho nebudu nominovat. Důvody jsem mu osobně řekl. Zvolili jsme jiné hráče. Je to těžké z jednoho utkání soudit, ale rozhodl výkon proti Finsku,“ vysvětlil, proč nevzal útočníka z New Jersey Devils.

Do finálního výběru se nevešel ani někdejší kanonýr Jakub Vrána. Dostal šanci, ale nepřesvědčil. „Je to talentovaný hráč, který v sezoně odehrál většinu času na farmě. Nepřišel v takové formě, v jaké bychom si představovali,“ uvedl šéf početného trenérského štábu.

Nepřesvědčil ho ani Radim Zohorna, který posílil národní tým na poslední chvíli při loňském šampionátu. „Známe se osobně, trénoval jsem ho. Ale je to obdobný jako u dalších hráčů NHL. Je to o momentální formě, je hrozně krátký čas se dostat do formy. A nebyla taková, jaká by měla být, abychom se rozhodli ho nominovat,“ přidal svůj pohled.

Překvapila i volba mladého beka.

Ale není to Jiří Ticháček. Přednost dostal David Špaček, syn olympijského šampiona z Nagana. Proč?

„Je to pravák, Jirka levák. To byl jeden moment,“ zamyslel se Rulík. „A druhý ten, že David je trochu obouchanější ze zámoří. Jsou to obránci na stejné úrovni, jsem rád, že jsme jednoho mladého zařadili. Ale pro dva v tuto chvíli místo nebylo.“

V mužstvu figuruje i centr David Kämpf, který vypadl se svým Torontem v sedmém utkání proti Bostonu. „Měl by se připojit ve čtvrtek,“ oznámil generální manažer Petr Nedvěd. Jestli projde výstupní lékařskou prohlídkou, teprve potom reprezentace oznámí, kdo se ze současného počtu 26 jmen vůbec nevejde na soupisku. Ta může čítat pouze 25 jmen.

Ale nedostane se, prozatím, ani na další. Protože se stále čeká na vývoj ve druhém kole Stanley Cupu.

„Nějaký prostor si tam necháme. Šance tam je,“ přiznal Nedvěd. Nejvíc je pochopitelně zajímají jména jako Pastrňák, Nečas nebo Hronek.

Pokud by Pastrňák nerozhodl sedmý zápas v nastavení, a Bruins by prohráli, mělo by to vliv i na současnou podobu zveřejněné nominace.

„Vliv by to mělo,“ nezakrýval Rulík. V tom případě by nejspíš s Pastrňákem oslovili i Pavla Zachu. Ale to padá. Tedy prozatím…

„Sledovali jsme to, gratuluju mu k postupu,“ dodal reprezentační kouč, jenž pochopitelně dal i na rady svých nejbližších spolupracovníků. Jiřího Kalouse, Tomáše Plekance, Marka Židlického a Ondřeje Pavelce.

Jméno kapitána oznámí v úterý, kdy se v Praze už přímo v O2 areně sejde reprezentace. „Je to i věcí kabiny, nejenom trenérů. Pak to oznámíme,“ pokračoval Rulík. Zdá se jako velmi pravděpodobné, že céčko si nechá Roman Červenka, který tuhle roli plnil na posledních šampionátech. I před dvěma lety, kdy to cinknulo bronzem.

Při vysvětlování, koho nakonec zařadil do týmu, zmínil i psychickou odolnost. Protože se hraje v Praze, tlak bude obrovský.

„Takže i to hrálo velkou roli. Jak byli hráči v nejistotě, odkrývali se…. Ne každý pod tlakem předvede výkon. U někoho byl pokles hluboký, očividný,“ pravil kouč.

Díval se také na to, kdo z hráčů udělal oproti výkonům v sezoně progres. U koho se dostavil, ten se objevil v týmu. U koho ne, ten přišel o sen jménem MS v Praze. Roli sehrálo i to, že se celkově reprezentaci turnaj v Brně herně vůbec nepovedl.

Teď už je každopádně jasno.

„Hráčům, kteří se nevešli, jsme poděkovali. Měli jsme s nimi takovou krátkou rozmluvu,“ dodal Rulík.

Na tiskové konferenci vystoupil i Alois Hadamczik, prezident svazu. „Věřím tomu, že trenéři měli volnou ruku. A že vědí, koho brali a co budou hrát. Chceme pro českou zemi a českého diváka, který je famózní, takový výkon, abychom byli spokojení,“ zakončil ostře sledovanou konferenci Hadamczik.

Hráči pro šampionát se poprvé sejdou v úterý.



Do turnaje vstoupí v pátek proti FInům.