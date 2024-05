Bývalá tenistka Hlaváčková vzala dcerku na trénink: Musela ji podplatit

Andrea Sestini Hlaváčková (37) sice s tenisem před několika roky sekla, ale oblíbeného sportu se jen tak nevzdala. Lásku k němu se momentálně pokouší probudit i ve starší dcerce Bibi (4), kterou v pátek vzala na kurt. Jak ale grandslamová šampionka přiznala, stálo ji to spoustu sil!

„Dneska!! Po týdnu modré oblohy jsem si říkala, že to v dešti zkusíme,“ přiznala se fanouškům na sociálních sítích Andrea, která ukázala video z kurtu. „PS: Chudák Bea tam v dešti čučela, kdy nás to přestane bavit,“ smála se rodačka z Plzně, která musela vynaložit pořádné úsilí, aby se její roztomilá dcerka Bibi pustila do tréninku.

„Celou cestu ze školky mi úplně v klidu a rozumně vysvětlovala, proč tenis hrát nechce a nebude,“ popsala dceřin roztomilý vzdor Andrea, která svou snahu nevzdala.

„Tak jsem jí slíbila dárek a ona se asi 10 minut snažila. Pak jsem to kvůli Bee radši vzdala, nadšení bylo pro jeden den až dost,“ komentovala pobaveně Andrea, která se s fanoušky podělila o video, na němž její starší dcera velmi šikovně odráží míčky raketou.

Přijde nakonec Bibi přece jen milovanému sportu své maminky na chuť a představí se stejně jako Andrea na světových turnajích, nebo se nakonec rozhodne věnovat úplně jiné profesi?