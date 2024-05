Jágrova Dominika o budoucnosti: Svatba? Dítě? Na to jsou potřeba dva!

Posunou vztah o pořádný krok či dva dál? Vše je otevřené! Modelka Dominika Branišová (29), přítelkyně hokejové legendy Jaromíra Jágra (52), nevyloučila svatbu ani potomka! I když...

Jsou spolu pátým rokem. Přestože si své soukromí pečlivě střeží a neradi dávají nahlédnout pod pokličku svého vztahu, věčné škádlení je jen důkazem, jak to mezi nimi stále jiskří. „Tak doufám, že alespoň pro něj jsem ta nej,“ řekla Dominika se smíchem, když si při volbě nové české miss, které se s Jardou o víkendu coby hosté zúčastnili, naoko postěžovala, že se novou královnou krásy nestala ona.

Kdekdo se jí ptá, zda Jágra dotáhne k oltáři a bude s ním mít dítě. Obojí hokejista opakovaně vyloučil, dokud bude aktivně hrát. „Teď se chystá na úplně poslední sezonu,“ potvrdila Blesku.

Takže za rok do toho praští? „Nevím. Na to jsou vždycky potřeba dva, na svatbu i na to dítě,“ rozesmála se Dominika. Sama by asi proti nebyla. „Určitě nechci mluvit za něj. Uvidíme, co bude za rok. Já nevím ani, co bude příští týden,“ ušklíbla se.