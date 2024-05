Antoš měl nehodu, srazilo ho auto. Je v nemocnici, má vážně poraněnou nohu

Velká komplikace pro Českou televizi. Známý televizní expert Milan Antoš je v nemocnici poté, co v neděli měl nezaviněnou autonehodu na svém skútru. Srazilo ho auto. Informaci potvrdila mluvčí ČT Vendula Krejčová. Někdejšího útočníka čeká operační zákrok, má vážně poraněnou nohu. Do konce šampionátu už komentovat nebude. „Hlavní je, aby se dal do pořádku. To je pro nás priorita. Všechno ostatní jde stranou,“ uvedl Michal Dusík, šéfredaktor Redakce Sportu. Navíc se na inline bruslích poranil i reportér Michal Dimitrov.