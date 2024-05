Nehoda komentátora Antoše: Padlo obvinění! Záruba odhalil hrozivá zranění

Když bývalý hokejista a sportovní expert Milan Antoš (54) v neděli nasedl na svůj skútr a vyrazil z pražské haly domů, nejspíš ani na moment nepomyslel na to, že by do cíle nemusel dorazit. Cestou byl ale účastníkem dopravní nehody, po které skončil v nemocnici. Policie teď obvinila řidiče, který komentátora České televize srazil.