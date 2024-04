Zadina běsnil, pustil se do Antoše: Není to žádný expert. Asi začne válka

Pardubický gólman Roman Will sleduje letící puk • Pavel Mazáč / Sport

Tohle asi nikdo nečekal. Ne, teď vlastně ani tak nejde o výsledek, že Pardubice vyhrály v Třinci 6:2 a srovnaly finále na 2:2. Na to se dalo vsadit i v docela slušném kurzu. Ale po zápase přišel vytočený kouč Marek Zadina a pustil se do Milana Antoše, že jeho názory ovlivnily komisi rozhodčích, která pro finále upravila pravidla. „Asi se strhne nějaká válka. OK, ať se strhne. Ale dělá v uvozovkách experta, pro mě žádný expert není,“ sypal ze sebe pardubický trenér.

První věta Marka Zadiny jela v očekávaném duchu. „Odehráli jsme výborné utkání,“ spustil po výhře v Třinci, kde jeho tým vyfasoval devět menších trestů. Pak se zastavil, nadechl se a přehodil řeč jinam. „Je to těžký. Je to hodně těžký, když je někdo hodně ovlivněný přes média. Naše fauly byly, rozhodčí odvedli skvělý výkon, v sobotu byli skvělí taky. Ale nelíbí se mi, jaký mají vliv experti. Tedy v uvozovkách experti.“

Původně v návalu emocí vypálil, že proti jeho Pardubicím vystoupil bývalý útočník Milan Antoš v České televizi. Ale pak své vyjádření upřesnil, že myslel podcast na sport.cz. Bývalý útočník kritizoval pardubické počínání kolem brankáře Ondřeje Kacetla. Podle něj to bylo hodně za hranou. „Antoš hrál celý život v brankovišti. Teď tady říká nějaké věci... Asi se strhne nějaká válka. OK, ať se strhne. Ale dělá v uvozovkách experta, pro mě žádný expert není. Fanoušci neznají hokejové prostředí a poslouchají jeho, nesouhlasím s ním. Špiní naši organizaci, naše hráče,“ bouchlo všechno v Zadinovi.

Před víkendem poslal šéf rozhodčích Vladimír Pešina finalistům mail, kde se píše o změně hokeje. Vyhlásil se v něm zákaz hry kolem brankoviště. Lidově řečeno, gólmany nemůžete už zlobit. Tím pádem vlastně i Pardubicím sebral plán, který jim vyšel. „S tím se ale popereme. Jsme silní,“ broukl pardubický kouč.

Nová pravidla pro hru v brankovišti ho ovšem žerou dost. „Komise dělá nějaká opatření, ale tohle je finále play off. Lidi chtějí vidět emoce a ty sem patří. To, že někdo někoho v uvozovkách poplácá po betonech?“ zuřil Zadina. „Podívejte se na NHL, jak hráči po sobě jdou, jak hrají v brankovišti, ale jsou k sobě korektní. Mě třeba tohle hrozně baví a mám to rád,“ pokračoval.

Třinecký kouč Zdeněk Moták během jeho monologu koulel očima, díval se na podlahu a byl z výlevu kolegy evidentně v šoku.

„Nejdu proti Třinci, beru to všeobecně. Ale co se tady z finále stalo? Třinec je skvělý tým a jsou tam skvělí kluci. Respektuju jejich sílu, ale nerespektuju, co se tady valí proti Pardubicím,“ sypal ze sebe dál pardubický kouč.

Na dotaz deníku Sport, zda si myslí, že jeden názor, který není v souladu s pohledem klubu, může opravdu ovlivnit práci komise rozhodčích, odvětil: „Souhlasím, že by to tak být nemělo. Nemůžeme se poddávat lidem, kteří jsou v éteru, kariéru založili na hře v brankovišti a nic jiného nehráli. Spíš bych chtěl lidi, kteří rozhodují, aby nepodléhali těmhle zhrzeným lidem, a jdou proti Pardubicím.“ Názor Milana Antoše vzal velmi osobně.

Když se ke slovu dostal třinecký kouč Zdeněk Moták, zůstal stranou: „Co rozhodčí viděli, to pískli. Jestliže vidí icing? Jestliže tam jsou zákroky, které nechceme, budou se pískat a nazdar.“

Ke změně trendu pískání na otázku deníku Sport odvětil: „My za to nemůžeme. Jen se ne zcela ztotožňuji s mailem a videi od komise rozhodčích. Viděl jsem tam ještě hodně jiných věcí, které jsme v klubu konzultovali.“

Pardubice v Třinci vyhrály díky tomu, že ubránily přesilovky Ocelářů, dokonce i jednu 5 na 3, která trvala déle než minutu a půl. Ale stejně bude hlavním tématem finále už myšlenkový vodopád Marka Zadiny ke změně trendu pískání: „Podcasty a sociální sítě ovlivňují hodně lidí. Podlehnou tomu funkcionáři i různé komise.“

