Antoš reaguje: Myslím, že šlo o cílený útok. Proč mi Zadina nezavolal?

Pokud by se nyní sestavoval žebříček nejvlivnějších lidí v českém hokeji, v Pardubicích by měli jasno: přece Milan Antoš. Nedělní neobvyklý výstup Marka Zadiny po duelu v Třinci učinil z letitého hokejového experta figuru, která řídí zákulisní boje o Masarykův pohár. Podle kouče Dynama Antošovy názory mění postoje komise rozhodčích a styl pískání arbitrů ve vypjatých bitvách o zlato. Navíc prý bývalý extraligový útočník svými výroky očerňuje pardubický klub. „Nepamatuju si, že by se tohle někdy stalo. Aby se po zápase atakoval někdo, kdo hokej hodnotí slovem. Spíš je to tak, že pokud dotyčný nebude mluvit, tak jak si představuje jeden z týmů, tak je špatný a škodí mu,“ míní Antoš v rozhovoru pro iSport.cz.

Chápete Zadinovy výroky vůči své osobě? A jaká je vaše domněnka, proč s tím vyšel zrovna po vítězném nedělním utkání?

„Já můžu reagovat jen na to, co jsem si poslechl. A musím říci, že mě ta vyjádření překvapila. Myslím, že to hodně souviselo s emocemi po zápase. A s tím, že Marek v tu chvílí hledal někoho, kdo na základě jejich pocitů Pardubicím nestraní a popisuje věci na ledě stylem, který jim nevyhovuje. A tak zaútočil na mě. Nepřijde mi to úplně správný a úplně dobře zvolený po vítězném utkání. Čekal bych, že trenér vyzdvihne výkon svého týmu, místo toho zmiňoval věci, které mi nepřijdou adekvátní. Ale je to jeho volba, jeho věc.“

Přímo vás osobně z pardubického klubu nekontaktovali, abyste vaše expertské názory společně probrali?

„S Markem se známe. Myslím, že by pro něj bylo snadné vzít telefon a říci: Hele, Anty, tohle se mi nelíbí, v tomhle s tebou nesouhlasím, já to vidím jinak. Jako se mi stalo nejednou, že mi trenéři po některém mém vyjádření zavolali a společně jsme si sdělili své postoje. S tím nemám nejmenší problém. Jen mám obavu, že v tomhle případě o nějaké vysvětlení vůbec nešlo. A že šlo o cílený útok na Milana Antoše. Z důvodu, který podle mě není jen o Marku Zadinovi a jeho potřebě něco mi vytknout. Pardubická organizace nějakým stylem funguje a najednou vyleze trenér s věcí, u níž postrádám smysl. Kdybych mluvil proti Pardubicím a přišel trenér s tím, že Antošovy výroky berou jako osobní útok, dobrá. Oni ale udělali přesný opak toho, o čem já po druhém finálovém utkání mluvil.“

Konkrétně?