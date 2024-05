Zarmoucený fotbal se loučil s Rudolfem Kučerou: Sbohem, mistře!

Slzelo i nebe nad Strašnicemi. Zarmoucená rodina a český fotbal se včera loučily s Rudolfem Kučerou (†84). S plejerem, který, coby talent od pánaboha, zazářil jako kometa.

Sudičky mu daly do vínku brazilský kumšt s balonem i brazilskou mentalitu, ale také slávu vykoupenou bolestí a koncem kariéry už ve 23 letech. Na začátku 70. let minulého století chodila celá republika na Kučeru z Dukly. Na jeho mistrovské kličky a góly. To vše bohužel utnul 20. listopadu 1963 obránce Górniku Zabrze Oslizlo brutálním úderem loktem do Kučerovy hlavy. S poškozením koordinačního pohybového centra už hrát a rozdávat fotbalovou radost nemohl a živil se jako taxikář...

Peníze ještě máme…

Jelínek, Samek, Brumovský, Geleta, Štambachr, Rada, Fiala, Berger… Legendy slavné armády z Julisky přišly vzdát Rudolfu Kučerovi poslední hold. Brankářský velikán Ivo Viktor (82) přišel přesto, že se mu do smuteční síně kráčelo těžka. „Odešly mi nohy, ale pořád to jde. Někteří moji kamarádi už jsou pod drnem. Ruda taky,“ pověděl Blesku. A přidal vzpomínku: „Ruda byl veselý Moravák. Když jsme někde seděli a chtěli si objednat další skleničku, zašustil prsty jako penězi a říkal: Toto ještě máme.“

Čest památce útočníka Rudolfa Kučery, na kterého v jeho době nikdo neměl...