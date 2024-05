Slavný střelec s bolavou hlavou baví hokejový národ Fenomén »Voras«. Bude komentovat finále?

V NHL vyšíval kličky, až se z toho bekům rozšiřovaly zorničky. Teď už se Jakub Voráček (34) kvůli následkům z otřesů mozku za pukem nehoní. Zato svým mrštným jazykem baví na komentátorském stanovišti. Co výrok, to perla.

Svéhlavý vousáč se střemhlav vrhl do mediálních vod. Lehce stereotypnímu vysílání České televize dodal grády. Nejen tím, že duely komentuje v žabkách a kraťasech – což na záběrech neuvidíte. Když se do jeho nezapomenutelných hlášek zaposloucháte, bubínky v uších vám začnou hrát tříčtvrťový takt.

Z každé jeho glosy je vidět, že hokej je jeho svět. A protože sudičky mu daly do vínku ještě pohotovost, upřímnost a smysl pro humor, stal se takřka přes noc televizní superstar.

Jako na ledě

„Mě to ani nepřekvapuje. Voras zápasy prožívá a vždycky je prožíval,“ řekl na jeho adresu dlouholetý parťák a dnes asistent kouče Rulíka Ondřej Pavelec (36). „Je super, že takový hráč do toho vnese maličko jiný pohled,“ dodal.

„Někdy jsou jeho glosy zábavné, někdy je vidět, že je nervózní, že to prožívá, jako kdyby byl sám na ledě,“ pokračoval bývalý špičkový gólman ze slavné kladenské líhně. „Že by ale jeho hlášky byly tématem v reprezentační kabině, to jsem nezaznamenal,“ uzavřel na rovinu.

Semifinále bez Voráčka, ale...

Kdo se těšil na »Vorasovy« hlášky i v semifinále se Švédskem, zaplakal. Duel totiž komentoval Jílek s Hostákem, to Záruba s Voráčkem dostali na povel až večerní zápas Kanada – Švýcarsko!

„Z mnoha dobrých důvodů střídáme od roku 2001 v play off komentátorské dvojice. Závěr MS je pro všechny hodně náročný a tenhle systém se osvědčil,“ vysvětlil Záruba, který podle rozpisu České televize bude s Voráčkem komentovat dnešní finále.

VORÁČKOVY GENIÁLNÍ HLÁŠKY

„Pardon, mikrofon… První kaňka.“

Před úvodním vstupem zapomněl dát knoflík do polohy ON (zapnuto).

„Roberte, musím si uvědomit, že nejsem doma na gauči.“

Se Zárubou žertoval při duelu se Švýcarskem.

„Teď Švýcary musíme dostat do jejich třetiny a upéct je na pekáči.“

Voras dostal v přímém přenosu chuť na pečínku.

„To je vonoooooo!“

Jedna ze střel Kubalíka Jakuba vystřelila ze žabek.

„To není faul? Teď si na chvilku vypnu mikrofon, Robe.“

Voráček si musel ulevit off record (mimo záznam).

„V roce 2011 proti Rusku v zápase o bronz!“

Překvapil Zárubu znalostmi o jediném čtyřbodovém zápisu Romana Červenky na MS.

„Viděl jsem to u tebe v papírech.“

Přiznal pak na komentátorském stanovišti...

„Je to karma… Já si dělám legraci.“

Všechno má své důvody. I trefení rozhodčího holí beka Libora Hájka.

„Řezat! Řezat! Řezat!“

Jednoduchý recept, jak vyzrát na americké hvězdičky.

„Už můžu? Už můžu? Roberte, já to řeknu!“

Voráček chtěl slavit, Záruba ale ještě nechtěl pár vteřin před koncem čtvrtfinále nic zakřiknout.