Rangers srovnali sérii s Floridou, drama v prodloužení rozhodl Goodrow

Hokejisté New Yorku Rangers s Filipem Chytilem v sestavě zdolali Floridu 2:1 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference NHL na 1:1. Zápas rozhodl centr čtvrté řady Barclay Goodrow v čase 74:01.

Rangers v úvodním utkání neskórovali, ale Sergeje Bobrovského připravili ve druhém duelu o neprůstřelnost v sérii už v páté minutě: po přihrávce Adama Foxe doklepl puk do prázdné branky Vincent Trocheck. Florida vyrovnala v závěru první třetiny, když přesilovou hru využil střelou z mezikruží Carter Verhaeghe.

Další gól padl až po téměř hodině hracího času. Goodrow zpracoval ve středním pásmu puk ze vzduchu, vyměnili si jej s Trocheckem a rychlý protiútok zakončil střelou z mezikruží.

Hrdinou utkání se mohl stát v 71. minutě Chytil. K českému útočníkovi se odrazil kotouč před odkrytou branku, ale trefil do zadní části těla obránce Floridy Olivera Ekmana-Larssona. Chytil, který většinu sezony vynechal kvůli zranění, tak stále čeká na první gól v aktuálním ročníku. V základní části naskočil do deseti utkání a připsal si šest přihrávek, v play off odehrál tři zápasy.