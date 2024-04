Voráček po 12 otřesech mozku: Na led už se nevrátím, hlava mě nepustí

„Na led už mě hlava a zranění nepustí. Teď už to můžu říct oficiálně. Je to součást hokejové kariéry. Všechno jednou končí a něco nového, někdy i krásnějšího, začíná,“ řekl Voráček CNN Prima News. Kladenský odchovanec měl opakované problémy s otřesy mozku, kterých podle svých slov prodělal dvanáct. „Čtyři byly takové těžší, osm menších,“ uvedl Voráček, který v této sezoně působil jako člen realizačního týmu extraligového Kladna.

Dosud byl hráčem Arizony, která loni v březnu převzala jeho smlouvu. Za Coyotes ale nikdy nehrál. „Nebylo těžké se smířit s tím, že je konec. Věděl jsem, že to nejde. A když něco nejde, tak nemá cenu si nad tím lámat hlavu. Nejsem sebelítostivý, když něco nejde. Prostě to tak je. Život není jenom o hokeji, vnímal jsem to takhle celou kariéru,“ řekl Voráček. Jeho osmiletý kontakt uzavřený s Philadelphií skončil 18. dubna, kdy Arizona odehrála poslední utkání sezony.

„Kariéru ještě nekončím, i když to aktuálně vypadá, že na 99 procent už hokej hrát nebudu. To se ale ví už několik měsíců a od té doby se situace nijak nezměnila. Pořád si nechávám otevřené dveře. Nechci končit a pak zase oznamovat, že se vracím,“ řekl serveru sport.cz.

Účastník šesti mistrovství světa, olympijských her i Světového poháru odehrál v NHL 1058 zápasů, vstřelil 223 branek a přidal 583 asistencí. V play off nasbíral ve 49 utkáních 28 bodů (9+19). V zámoří hrál za Columbus a Philadelphii.