Voráček chybí i Radovi: Čekám u TV jako vlčák na žrádlo, když komentuje

V sobotní odpoledne korzoval kolem vysočanské O2 areny a vypadal, že by rád dovnitř. „Když jsem zjistil, že Kuba Voráček nebude komentovat zápas se Švédy, vyrazil jsem shánět lístky,“ vtipkoval fotbalový kouč Petr Rada. „Moc tohle rozhodnutí nechápu, televizní fanoušek to asi nekvitoval s povděkem, protože mám za to, že lidi si ho neskutečně oblíbili. Ale tak to prostě je,“ dodal trenér pražské Dukly.