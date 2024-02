Pavelec o brankářích pro MS: Chceme nejsilnější možnou trojici. Co Hrubec?

Zájemců je celá řada a jako znalec specifických brankářských povah potřebuje dotyčné nashromáždit tak, aby se na minimum snížilo riziko třecích ploch. Nad kávou v jednom z pražských podniků Ondřej Pavelec poodkrývá, kudy na to. „Pokud by ti tři vybraní neměli mít mezi sebou dobré vztahy, nemohlo by to fungovat,“ podotýká někdejší gólman Atlanty či Winnipegu, jenž vysvětluje, proč v sezoně ještě nepovolali Šimona Hrubce či Dominika Frodla.

Bude i pro vás rébus vybrat tři vyvolené?

„Nemá cenu chodit kolem horké kaše. V Praze počítáme s brankáři z NHL. Jen je otázkou, zda půjde o dva nebo o tři. Zatím je relativně dost času a hlavně, do osmého března, kdy je v NHL trade dead-line, se může ještě řada věcí přihodit. I dost neočekávaných. Po tomhle datu bude otázka výběru brankářů pro Prahu aktuálnější.“

Záhy po přestupové uzávěrce chystáte cestu do zámoří za brankáři. Tam se upeče to stěžejní?

„Ano. Osobní kontakt je důležitý. Věřím, že nám do našich plánů nehodí vidle nečekaný trejd. NHL poctivě sleduju od začátku sezony, kluky mám nakoukané, vím, co chci a půjde o to se s nimi o zamýšlené strategii pobavit.“

Kdyby zítra byla nominace, vysolíte jména tří brankářů na první dobrou?

„Mám svůj plán, v realizačním týmu se o jménech průběžně bavíme. Konkrétní být nyní nemůžu, to snad každý pochopí. Tabulka NHL krystalizuje, konec nastane 18. dubna, stát se pořád může cokoli. Podstatné je, aby se naše plány dozvěděli kluci jako první. Kdo sleduje NHL a není hloupý, dojde mu, kteří gólmani jsou ve hře. Určitě to není tak, že se rozhodujeme mezi osmi borci.“

Jak probíhá nynější kontakt s brankáři NHL?

„V létě v Berouně na srazu jsme si řekli podstatné věci. Doteď jsme se soustředili na Euro Hockey Tour, nyní se přesune moje pozornost na brankáře v zámoří. Přichází optimální čas a postupně je začínám kontaktovat.“