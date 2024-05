Hokejová legenda předpověděla Pastovu zlatou trefu: »Jágranda«

Bude se po kariéře živit věštěním budoucnosti? Po nedělním zlatém finále se zdá, že by do toho Jaromír Jágr (52) klidně mohl praštit! Před bitvou o vše totiž sdílel své předtuchy o tom, kdo rozhodne zápas a jeho tip mu vyšel na výbornou.

Příjezd Davida Pastrňáka (28) a Pavla Zachy (27) byl během turnaje velmi sledovanou událostí. A jak se ukázalo, odchovanec Havířova byl ve finále klíčovou postavou!

Zatímco hokejoví diváci si museli na tenhle bod počkat do poslední třetiny, ve které se Pastrňák prosadil, Jaromír Jágr tušil tuhle situaci dávno předem. A důkaz má na videu! „Pasta... Pasta rozhodne finále,“ věštil »Džegr« na nahrávce, kterou před duelem umístil na instagram. „Co bych si teď nejvíc přál? Aby Pasta rozhodl finále!“ vyslovil Jágr nahlas.

„A to by byla taková ta třešnička na dortu. A myslím si, že on prostě chce hrozně moc rozhodnout. Hraje výborně, hraje pro tým. A to by bylo opravdu takové razítko: »Jsme nejlepší«,“ mínil Jaromír. A jeho předtucha se vyplnila!

Pastrňákovi v 50. minutě skvěle sedla přihrávka od Tomáše Kundrátka a útočník Bostonu nádhernou střelou z kruhu poslal kotouč za záda švýcarského gólmana Genoniho.

Není se asi co divit, že se záhy Jágr pro své věštecké schopnosti stál terčem vtípků. Slavný grafik humorných koláží Tomáš Břínek alias TMBK z něj dokonce udělal legendární věštkyni Jolandu. Majitel kladenských Rytířů by tak mohl po ukončení hokejové kariéry nejspíš klidně vyměnit hokejku za věšteckou kouli!