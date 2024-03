Primátor Kladna o stavu hokeje: Áčko je prů*er, ale junioři megaprůšvih

Napřed protesty fanoušků, teď zásah radnice. Město Kladno v rozpočtu dál nepočítá s pětimilionovou dotací prvního týmu Rytířů. Primátor Milan Volf se pustil do majitele klubu Jaromíra Jágra a prohlásil, že nastal čas, aby nebyl ve vedení kladenského hokeje. „Není to válka. Něco se prostě musí stát. Hokej neběží, jak by měl, přitom pro něj děláme možná víc než jinde,“ vysvětluje v rozhovoru pro deník Sport.

Potřetí od posledního postupu před třemi lety se Kladno musí zachraňovat v nejvyšší soutěži. Nejde jen o to, že místo rozkvětu se Rytíři točí pořád v kruhu. Skomírá mládež, mezi elitou se zachraňoval dorost, junioři dokonce v první lize. „Áčko je průser. Ale mládež je megaprůšvih,“ připomíná Milan Volf, jehož otcem byl slavný hráč a trenér Jaroslav Volf a který sám hrával v útoku elitních klubů. Stav kladenského hokeje ho trápí, stejně jako všechny patrioty.

Kladno zase na spodku tabulky, mládež v krizi, nespokojení fanoušci. Šít do Jágra je teď trendy. Tlačí i političtí oponenti? Předhazují vám, proč dáváte do hokeje tolik peněz?

„Nejde ani tak o oponenty. Píší nám lidé, ať s hokejem něco uděláme. Finanční prostředky dáváme z vícero důvodů. Kladenský hokej má historii, lidi ho pořád mají rádi. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky, aby mládež i áčko měly pevný podstavec peněz. Možná pro hokej děláme víc, než v ostatních městech. Držíme se dohody podepsané ještě s panem Jágrem starším, jež platí od roku 2002 do roku 2032.“

Z dohody vyplývá užívání stadionu, dotace pro mládež. Kolik milionů to je?

„Když budete šíleně šetřit, v nákladech za provoz a údržbu zimního stadionu se dostanete nad dvacet milionů ročně. Pokud vše budete dělat, jak máte, jste někde kolem třiceti. Tohle má Jarda Jágr v ruce. Do smlouvy jsme zahrnuli, že výnosy z pronájmu ledů, restaurace, bufetu, budou patřit hokeji. Když se