Na tento moment čekaly statisíce hokejových fanoušků několik posledních let. Nyní se společně s Jaromírem Jágrem (52) dočkali. Proslulé číslo 68 totiž v neděli večer vystoupalo ke stropu pittsburghské PPG Paints Areny. Nyní vám přinášíme nejzajímavější střípky z nezapomenutelného víkendu.

Změna plánu ohledně poznámek Jágrův návrat do Pittsburghu důkladně monitoroval promotér Petr Větrovský na sociálních sítích. Mimo jiné mu legendární »osmašedesátka« prozradila zajímavý detail ohledně slavnostního proslovu. „Já si to nechci psát, já chci mluvit z patra," prozradil mu Jágr na tréninku s hráči Pittsburghu. U pultíku během ceremoniálu ale papíry držel. Udělal si tedy alespoň poznámky? Nebylo by se čemu divit! Mluvit k narvané hale dokáže dostat pod tlak i ty nejlepší řečníky. Jágr na tréninku • Foto Instagram

Na kus řeči s Lemieuxem Detaily týkající se proslovu prozradil svému nejlepšímu parťákovi z dob, kdy se proháněl v dresu s tučňákem na hrudi - Mariu Lemieuxovi. „Dostal jsem poznámky, musím si je přečíst," pověděl Jágr s úsměvem kanadskému velikánovi, kterému také visí číslo pod stropem haly. To ale nebylo vše, co prozradil. „Všechno jsem zapomněl, mám zablokovanou mysl," dodal lehce nervózní Jaromír.

Záhadný klučina Jágra doprovázela během jeho slávy ve Spojených státech také jeho maminka Anna a jeho přítelkyně Dominika. Kromě toho ale byl často v jeho přítomnosti i neznámý chlapec jménem Tonda, o kterém se toho nevědělo téměř nic. „Zajímá vás, kdo to je?" citoval web Expres Jágra. Následně měl slíbit, že identitu chlapce odhalí v pravý čas. Jágr měl během víkendu i záhadný doprovod v podoobě malého kluka • Foto Instagram

Dojemná slova Šlégrovy ženy Na slavnostní ceremoniál dorazila i řada Jágrových bývalých parťáků. Mezi nimi byl i někdejší řízný bek Jiří Šlégr, který strávil v Pittsburghu čtyři sezony. Kdo ale naopak chyběl, tak to byla jeho drahá polovička. „Svět je vlastně malej. Děkuji za fandu nejen hokeje, ale i našho vztahu, který mi poslal tuhle fotku z místa činu," reagovala Lucie na Šlégrův záběr na kostce nad ledem. „A moc mě mrzí, že jsme se tam nepotkali. Ale v létě v Čechách to jistě napravíme," napsala závěrem na instagramu. Lucie Šlégr se Jágrova slavnostního večera osobně neúčastnila • Foto Instagram

Večeře s Hrdinou Mezi bývalými parťáky nemohl chybět ani Jiří Hrdina, který s Jágrem slavil v Pittsburghu zisk Stanley Cupu hned dvakrát. Pochvaloval si hlavně společnou večeři, kde nechyběli ani další parťáci z té doby. „Včerejší večeře se vydařila, spousta historek a vzpomínání. Jídlo i pití bylo užásné, skvělí lidé a kamarádi. Sice jsme se neviděli 30 let, ale pořád si máme s každým co říct. Byla to pecka. A tahle lajna do přesilovky nebyla vůbec špatná," odkazoval Hrdina na sociální síti X závěrem na fotku, která zachycovala Maria Lemieuxa, Jaromíra Jágra a Rona Francise.

Naznačil možnou senzaci na pražském MS Během tréninku s hráči Penguins Jágr uvedl, že možná nastoupí na rozbruslení před zápasem, ale neví, jak to bude stíhat časově. Nyní už víme, že to stihl. Před utkáním proti Los Angeles dokonce prozradil možnou senzaci na blížící se hokejový šampionát v Česku. „Sid (Crosby) je výbornej, Malkin je výbornej, výborní kluci. Ještě aby vyhráli, potřebují se dostat do play-off. Ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak Sid říkal, že bude v Praze," řekl Jágr ve videu na instagramu. Jágr během rozbruslení • Foto Instagram

Emotivní slova k rodičům Status legendy by nikdy Jágr nezískal nebýt jeho milujících a obětavých rodičů Jaromíra a Anny. Právě o nich také mluvil v rámci proslovu, Nutno dodat, že se jednalo snad o nejemotivější část řeči. „Na dlouhý statusy nejsem. Díky všem. Nejvíc rodičům. Táta u toho být nemohl, ale vím určitě, že se dívá z nebe. Nikdy nehrál hokej, ale vše co mi řekl, byla pravda. Díky, tati. Máma se přestěhovala do Ameriky, když mi bylo 19. Byla tu se mnou 10 let. Bez tebe bych to nikdy nezvládl. Díky, mami," sdílel Jágr svá dojemná slova na instagramu. Zřejmě nejemotivnější moment celého večera. Jaromír Jágr objímá svoji maminku Annu • Foto profimedia.cz

Zdravice od legend na dálku Jágrovi u nezapomenutelného večera asistovali i jeho bývalí spoluhráči z dob, které strávil v Pittsburghu. Ne všichni se ale mohli dostavit. Jako třeba bývalý útočník Alexej Kovaljov či někdejší obránce Paul Coffey. „Gratuluju ti k tvému vyřazení čísla. Omlouvám se, že tam s tebou dneska nemůžu být. Jednu věc ti ale můžu říct. Zažil jsem s tebou skvělé časy," zaznělo ve zdravici od Kovaljova. A co Coffey? „Od prvního dne jsi byl opravdu skvělý hokejista. Pokud někdy sekneš s hokejem, tak se zcela jistě dostaneš do Síně slávy. Jaromíre, nemůžu být za tebe víc šťastnější," uvedl Coffey ve videu na sociální síti X.

Vtípky na Dominiku Pro všechny zúčastněné byl ceremoniál opravdu emotivní. Spousta lidí brečela, ovšem našly se vtipné momenty. Jako třeba když Jágr začal mluvit o své přítelkyni Dominice. „Děkuji Dominice, své přítelkyni. Je příliš mladá na to, aby si mě pamatovala v dresu Pittsburghu," pronesl Jágr pravdivý vtípek na adresu své milované. Ihned potom celá hala propukla v obrovský smích včetně samotné Dominiky. „Ale všechny příběhy jsem jí řekl," dodal.

Jágr okořenil komentování Nejslavnější český hokejista byl na roztrhání celý večer. V průběhu utkání si například střihl i roli komentátora, když nasadil sluchátka a šel do akce. Navíc všem dokázal, jak moc mu na Pittsburghu záleží. „A k*rva," vyhrkl ze sebe anglicky v živém vysílání ihned poté, co Penguins málem inkasovali. „Omlouvám se. Jsem nervóznější, než kdybych byl na tom ledě," dodal s úsměvem. Jágr si vyzkoušel roli komentátora • Foto Instagram

Paruky a »osmašedesátky« Hold Jágrovi vzdali i samotní hráči Penguins, kteří pojali rozbruslení, na kterém nechyběl ani »Džegr«, velmi netradičně. Na hlavy totiž někteří nasadili paruky, které odkazovaly na Jágrův slavný mullet z 90. let. Kromě toho měli všichni na sobě dres s číslem 68 a jmenovkou Jágr. Jaromír Jágr se při svém posledním rozbruslení za Pittsburgh dobře baví s kapitánem Penguins Sidneym Crosbym, který si vzal pověstné háro • Foto profimedia.cz

Poslední kolečko Ještě jednou si zakroužit na kluzišti, které má ve svém středu tučňáka a je to. Po rozbruslení zůstal Jágr na ledové ploše, aby ještě jednou poděkoval tamním fanouškům za skvělá léta, která v Pittsburghu strávil. Za bouřlivého potlesku zamával tribunám, které ho hnaly vpřed v dobách jeho největší slávy. Jaromír Jágr v plné výstroji zdraví fanoušky v Pittsburghu • Foto ČTK / AP / Gene Puskar

Jágrova pocta Crosbymu Platí za hráče, který před devatenácti lety převzal po končícím Lemieuxovi pomyslnou pochodeň. Od té doby se Sidney Crosby stal legendou nejen Pittsburghu, ale NHL celkově. Ani na něj Jágr nezapomněl. „Díky, bratře," napsal Jaromír na instagramu ke společné fotce. Jágr s Crosbym • Foto Instagram

Vznik přezdívky V Pittsburghu neřekne Jágrově mamince nikdo jinak než Mama Jagr. Právě Anna byla také po boku svého syna při té velké slávě. „Jsem ráda, že jsem se nechala přemluvit," citoval iSport Annu. Navíc prozradila, že její přezdívku vymyslel Jiří Šlégr, který byl také přítomen. „To víte, já všechny brala jako svoje děti. I tady Jirku,“ chytila ho za ramena. „A víte, že to byl zrovna on, kdo mě pojmenoval Mama Jagr? Že jo?“ řekla. „Já to mám rád, když se máma říká i těm ostatním. Takže je možný, že jsem to byl já, kdo s tím začal,“ odvětil Šlégr. Anna Jágrová se zmrzlinou, která je ve stylu 68, tedy čísla dresu jejího syna, které už visí pod stropem haly v Pittsburghu • Foto Zdeněk Janda / Sport

Vzpomínka od dcery Šlégra U Šlégra ještě zůstaneme. Slavnostního večera se totiž nezúčastnil sám. Po svém boku měl svou dceru Jessi, která zavzpomínala například na porodnici, kde se narodila. „Tady začal můj život," napsala k fotce, na které stojí před nemocnicí. Mimo jiné přidala na instastories i fotku, na které je jako malá s Jágrem, jeho maminkou či svým tátou, který ji drží v náručí. „Vzpomínky," dodala k příspěvku. Šlégrova dcera zavzpomínala na Pittsburgh • Foto Instagram

