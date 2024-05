Divočina v kabině

Jakmile se hokejisté vrátili z ledu do kabiny, spustil se ohlušující řev! Obligátní »Kdo neskáče, není Čech«, kterým předtím bouřila celá hala, nemohlo chybět ani tady. Pak si ale trenér Radim Rulík vyžádal ticho. „První slovo si vezme pan prezident," ukázal na Petra Pavla, který právě vešel do kabiny hráče pozdravit.

Ten šampionům samozřejmě za celý národ poděkoval a pronesl velmi emotivní řeč. „Tahle země takový vítězství potřebovala jako sůl. Nejenom náš hokej, ale celá země. Prostě chybělo nám nový Nagano a vy jste ho přinesli. Protože tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom, když se nám zadaří v nějakým vrcholovým sportu, a to je třeba hokej. I kdyby to mělo bejt jenom na chvilku... Že jenom chvilku jsme hrdý na to, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluhou a velkej dík za to," řekl.

Pak se jal odcházet, ale hokejisté si ho vyžádali, aby s trenérem zvedl pohár. V zápětí pak na kouče vyslali litry šampaňského, což schytal i samotný Pavel. Ten ale nedbal na mokré oblečení a vydal se ještě poděkovat hrdinovi finále Davidu Pastrňákovi. Všichni si pak vyslechli pokřik zlatého trenéra: „A tohle je, hoši, k****a, proč to děláme!"