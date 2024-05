Slyšel: Nemáš svaly. Teď má zlato! Nečas hrál pod prášky, Erat chválí

Před olympiádou v roce 2018 se u oznamování nominace modlil: „Ať jsem tam!“ Nebyl. Tehdejší kouč Josef Jandač devatenáctiletý talent opomenul. Že nebyl dostatečně fyzicky vyspělý. Rychlý střih do současnosti. Martin Nečas je hráč světového formátu, lídr. „Neskutečně na sobě pracuje,“ říká o něm někdejší útočník Martin Erat, jeho mentor v brněnské Kometě. A teď Nečas slaví zlato! Zvládl to i přes zlomený prst a bolavá žebra. Další důkaz jeho velikosti.

Odmala slyšel, že má před sebou zářivou budoucnost. Padaly na jeho adresu superlativy. Ale on sám si z toho až moc nedělal.

„Ten tlak zvládnul neskutečně,“ velebí ho Martin Erat, někdejší účastník čtyř olympijských turnajů i čtyř mistrovství světa. Nečasovi byl k ruce, když spolu hrávali v Kometě. Byl to on, kdo ho zásoboval cennými radami. Nechával ho nakouknout do světa profesionálního hokeje.

Nečas všechny informace nasával jako houba. Byl učenlivý. „Neustále se chtěl učit. Zjišťoval si informace, oči měl neustále otevřené,“ říká o něm bývalý oddaný reprezentant, jenž v národním týmu nosil také kapitánské céčko.

Bylo to na olympijském turnaji v Koreji. Kam se právě tehdejší zázračný mladík nedostal. A to i přesto, že v tuzemsku se obouchával v dospělém hokeji. Orodoval za něj Libor Zábranský, šéf Komety. Trenér Filip Pešán z něj udělal tahouna juniorské reprezentace.

Ale Jandač byl neoblomný. „Je to obrovský talent, který bude hrát v budoucnu v nároďáku prim. Nevzali jsme ho, protože seniorský hokej je jiný, navíc na něj není ještě fyzicky připravený. Chybí mu muskulatura,“ zdůvodňoval to tehdy trenér národního týmu.

V jednom se trefil. V tom, že bude hrát prim. Hraje. A jaký prim! To jasně ukázal domácí šampionát, v němž uchvátil hlavně v semifinále, v němž nasbíral 4 body (1+3). V rámci hodnocení hráčů dostal od redaktorů deníku Sport desítku s dovětkem, že je škoda, že není škála vyšší…

Také ve finále byl oporou a po zápase se mu houpala na krku zlatá medaile! „Nepopsatelný pocit,“ zářil 25letý útočník.

I když ho jistě olympijské opomenutí muselo mrzet, nezahořkl. V Kometě dál makal a na konci sezony si zajistil účast na světovém šampionátu v Dánsku. „V Koreji měl hrát, to ano. Ale pravdou je, že je to něco úplně jiného než extraliga. Martin od té doby neuvěřitelně vyspěl,“ chválí ho Erat.

Spolu v Kometě získali dva tituly. Učitel a žák.

Ze žáka je teď klíčový muž národního týmu, který se výraznou měrou zasadil o postup do finále. Přitom se nezměnil. Je to stále