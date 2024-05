Špaček v jiném kvádru: Sako nepřežilo!

Mejdan nonstop! Divoké oslavy českých hokejistů odskákalo i týmové sako benjamínka týmu Davida Špačka (21). „Nepřežilo,“ smál se v hnědém kvádru mladík. Co se stalo?

„Od fanouška jsem si vzal nějakou vlajku s nápisem, který se mi celý promočil až na košili,“ vyprávěl. „No, taky bylo politý pivem, šampaňským, vším možným, takže trošku zapáchalo a já tady nechtěl smrdět,“ smál se syn olympijského šampiona Jaroslava Špačka.

„Táta byl po našem titulu dojatý. Nedává to moc najevo, ale viděl jsem to na něm. Byl pyšný,“ přiznal malý »Špágr«. „Brzy uděláme nějakou rodinnou oslavu. Třeba až pohár přijede do Rokycan. Celý turnaj i párty na konci, to byl neskutečný zážitek. Není co dodat,“ usmál se.