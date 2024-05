Fantastická reklama, děkoval premiér mistrům. Dostal dres, pohár už spravili

Uznání od fanoušků, kteří při každé příležitosti svým hrdinům říkají: „Děkujeme!“ Teď se zlatí hokejisté dočkali ocenění i od premiéra Petra Fialy, který je přijal v Kramářově vile. „Je to úspěch, který má celospolečenský dopad. Posílili jste naši národní hrdost,“ uvedl šéf vlády, které každému z hokejistů předal medaili Karla Kramáře. Tedy nejvyšší ocenění, které může udělat. „Moc si toho vážíme,“ reagoval kapitán Roman Červenka, jehož podepsaný dres na oplátku dostal Fiala.

Čtrnáct dní, které pobláznily celou republiku. Česko se stalo na pár dní středem světa, nejenom toho hokejového.

„Byla a je to fantastická reklama pro Českou republiku,“ ocenil premiér Fiala, který znovu zopakoval, jaký to pro něj byl zážitek, když finále se Švýcarskem sledoval přímo v burácející O2 areně. Hokejisté podle něj dodali dobrý pocit a naději spoustě lidem.

„Celý národ se miloval a fandil hokeji. Děkujeme,“ přidal se i Alois Hadamczik, boss hokejového svazu. Ten spolu s Petrem Břízou, šéfem organizačního výboru, dostali pamětní medaili za výbornou organizaci povedeného turnaje, který potvrdil, že Česko je hokejová země. Opět padl historický rekord v návštěvnosti.

Od Hadamczika převzal Fiala dokonce zlatou medaili. A od kapitána Červenky převzal podepsaný dres. „Ani nevím, proč zrovna můj,“ pokrčil rameny 38letý útočník. Na to Fiala pohotově zareagoval: „Asi proto, že jsme si věkově nejblíž.“

„Děkuju!“ zasmál se klíčový útočník, který už je dvojnásobným mistrem světa. V roce 2010 se proslavil tím, že si na Staroměstském náměstí vyžádal otvírák. Teď na stejném místě zaujala fotografie, na níž je zachycený těsně předtím, než schytá pivní lázeň.

„Kdyby to byla kapka, tak dobrý. Ale bylo toho nějak dost,“ vtipkoval Červenka. „Ale nebojte, už jsem se od tý doby osprchoval.“

Celkem se návštěvy u premiéra zúčastnilo 13 hokejistů, chyběli třeba David Pastrňák nebo gólman Lukáš Dostál.

„Někteří kluci si dali den, dva volno. Jeli za rodinou nebo odpočívali,“ vysvětlil kapitán Červenka s tím, že ve čtvrtek, kdy je má přijmout prezident Petr Pavel, by opět měli být komplet. „Myslím si, že z 99 procent ano,“ dodal útočník, který se dostal do All Star týmu.

Premiérovi přivezli hokejisté ukázat i vítězný pohár. Ten nepřežil bezprostřední oslavy bez újmy, po sociálních sítích se rozšířilo video, na kterém obránce Michal Kempný kroutí s uvolněnou horní částí…

Co se stalo?

„Nevím, je nějaký křehčí, no,“ usmál se Červenka. „Trošku se rozviklal, ale už je spravený. Takže může zase do světa.“ Oslavy totiž ještě nekončí. „Upřímně nevím, jak dlouho to vydržíme, ale do konce týdne asi jo. Potom už se rozběhneme,“ tuší kapitán týmu.

Pozadu nezůstává ani nejmladší reprezentant. 21letý obránce David Špaček, syn slavného olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa Jaroslava. Radil mu táta, jak slavit? „To ne, nechal to mně. Ale ostudu jsem neudělal, i v oslavách jsem držel krok,“ říkal benjamínek, který si musel vyměnit oblek.

„Nepřežil,“ přiznal pobaveně s tím, že se mu obarvil, navíc byl politý od piva i od šampaňského. Ale mladý bek si poradil. Vzal si nové sako a oslavy mohou pokračovat!