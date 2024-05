Nezničitelní hokejisté: Další kalba až do rána!

Co den po zisku titulu, to další nekonečný večírek! Čeští hokejisté jsou – jako na ledě – prostě k neutahání...

V noci na včerejšek nejprve zašli do vyhlášené hospody Katr, kde obránci Tomáš Kundrátek (34), Michal Kempný (33) a Jan Rutta (33) bavili fanoušky při živém vysílání do éteru. »Kundrc« si nejprve utahoval z naproti sedícího útočníka Jakuba Fleka (31), jenž měl na rukou dvoje hodinky. „Flíčkovy rolexky, to je vrchol!“ řehtal se a pak sledujícím vzkázal: „Napište nám, prosím vás, kam půjdeme za písničkou!“

Evidentně to vyhrál taneční klub Duplex přímo na Václavském náměstí, kde Kundrátek zahodil svršek a na bříšku mu tak vynikla houpající se zlatá medaile... Nakonec se ale hlavní role chopil forvard David Tomášek (28). Vlezl si za diskžokejský pult a svými kreacemi pořádně rozproudil další zaslouženou párty!

Hokejoví mistři světa se během úterní noci vydali do nočního klubu. Video se připravuje ...

Třináct statečných

Vodopád oslav ale očividně nemá konce. „Jak dlouho tohle vydržíme?“ ptal se v Kramářově vile sám sebe Roman Červenka (38). Únava už na některých byla znát. Také proto za premiérem dorazilo jen třináct statečných plejerů. Chyběli kaliči Pastrňák, Kundrátek, Kempný či Rutta a také další hvězdy jako Nečas nebo Dostál.

„Někdo už potřeboval klid, jet za rodinou. Vzali si den dva volna,“ vysvětlil lídr týmu »Červus«. Společné akce jsou ale ještě v plánu. Ta nejbližší dnes u prezidenta Petra Pavla. „Tam už budeme skoro všichni,“ vzkázal na Pražský hrad Červenka.