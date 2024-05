Hokejoví mistři světa drží ohledně rozbité trofeje basu: Nikdo nic neví!

Při křepčení za to vzali jako na ledě. A týmovému opojení dával rytmus řezník z Anaheimu Radko Gudas (33). Co řekl k situaci s pohárem, který před pár dny během oslav nakřápli?

„Na střechu autobusu se mi na Staromáku moc nechtělo, ale polévat lidi šampaňským, to jsem si fakt užil,“ smál se s čertíky v očích. Ty měl, i když měl popsat, co se stalo s pohárem, který hokejisté lehce nakřápli.

„Tak nějak tuším, ale dokud to nevyleze ven, otevírat to nebudu,“ držel basu s parťáky. „Tak to má být. Proto nám dali repliku,“ uzavřel. „Je křehčí, ale už je zase spravený,“ ujistil pak kapitán Červenka.

Trable s pohárem propálil útočník Jáchym Kondelík, který na sociální síti zveřejnil video, na kterém zadák Michal Kempný lomcuje s trofejí na důkaz toho, že se lehce uvolnila.

„Ajajajaj," napsal Kondelík na instastories k videu. „Je to v p*deli!" zakřičel kdosi v pozadí na adresu rozvyklaného poháru pro mistry světa. Stříbrnou nádheru si navíc evidentně někdo podepsal. I to je důkaz, že oslavy hokejových mistrů světa jsou vskutku divoké.