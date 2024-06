Zlatý hrdina Šejba: Je asi potřeba dělat to jako Finové. Pasta? Neskutečné

David Pastrňák v polovině třetí části propálil švýcarskou hráz a zajistil první titul po čtrnácti letech. Dal už spousty gólů a hodně z nich bylo klíčových. Jeho knock out Švýcarům na pražském šampionátu však předčí všechno. Jiří Šejba měl po zlatu titul blízko ještě jednou, nakonec bral bronz. Ale ví, že triumf doma znamená nejvíc i z jiných důvodů. „Hrajete za svůj domov, kde jste se narodil, s těmi kluky, před rodiči. Pohladí to srdíčko. Zlato v Praze je něco jiného, než vyhrát kdekoli jinde,“ říká.

Když jsme spolu před šampionátem dělali vzpomínkový rozhovor, věřil jste, že letos se to povede. Hodně věcí se sešlo, jak mělo, viďte?

„Vzpomeňte si, jaká odezva, jaké výhrady byly k nominaci. Ovšem v průběhu šampionátu se to najednou sešlo, hlavně díky gólmanům. Začalo to dostávat smysl. Dostál měl obrovský vliv, čišela z něj jistota, která se přenášela na ostatní. Hráči se uklidnili, protože přece jen hořeli dozadu, a nebýt brankáře, mohli jsme asi dopadnout i jinak. Jakmile však máte na pozici gólmana takového borce, tým povyskočí. Srovnali se beci, útočníci, šlo o to najít správné složení, až přijedou hráči z NHL, aby to pasovalo do sebe. Gólman jakmile měl zachytat, dal to.“

Jak jste turnaj prožíval?

„Podstoupil jsem operaci kyčle a byl v lázních. Na pokoji jsme byli dva, měl jsem svůj klid. Hrálo se odpoledne nebo večer, hodně zápasů jsem nakoukal. Ale moc jsem je neprožíval. Člověk to zažil, vím, co to obnáší. My jsme taky měli výkyvy. A taky jsme měli Jirku Králíka, z něj to taky nepadalo a my si byli jistí. Dostál všechny nebezpečnější střely v pohodě měl, jeho jistota se přenášela i na ostatní, protože všechno chytil.“

Jak důležité byly posily z NHL? Nečas naskočil rovnou z letadla, Pastrňák se Zachou potřebovali čas. Ale bez nich by tým asi nevyhrál, co myslíte?