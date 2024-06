Budování zlaté sestavy: Rulíkův plán vyšel, jak to viděli hráči?

Složit sestavu není zase takový problém. Stačí vám tužka, papír a máte ji. Klidně za půl hodiny, hotovo. Ale složit tým je větší fuška. Složit tým, který vyhraje zlato? To už je umění. Sport Magazín vám přináší zákulisí velkých plánů Radima Rulíka hlavně pohledem hráčů. Jak vnímali jeho vizi a směr. „Líbilo se mi, jak bylo úplně jedno, kdo hraje méně, kdo víc. Kdo dal gól a kdo ne. Euforie na střídačce? Jak jsme po sobě skákali?“ zasnil se David Tomášek. Na krku měl zlatou medaili. Ano. Sestavit zlatý tým se povedlo. Za rok 2024 splněno!

Záběr, jak David Pastrňák klouže na kolenou ke středu hřiště, už asi znáte do detailu. V příštích pěti letech ho uvidíte možná ještě stokrát, stane se z něj ikonická chvíle. Rána, gól a Česko vede ve finále 1:0. Na radost se čekalo skoro 50 minut a parádní zlatá střela ji odpálila.

Když se dával ve Švédsku na známky blafák Petera Forsberga z olympiády v Lillehammeru, Pastrňák by tam mohl být taky. Jak trefuje puk? Jak fičí v maximální euforii k červené čáře? Stačí si vybrat.

Jen známky teď už moc nefrčí, takže spíš čekejte kryt na iPhone.

„Asi to bylo napsáno ve hvězdách, že gól dá, a ono to dopadlo,“ usmál se útočník David Tomášek. S Pastrňákem jsou stejný ročník, 1996, oběma je 28 let, hráli spolu už na mistrovství světa dvacítek. Každý má jinou cestu, ze střelce zlatého gólu se stala hvězda NHL, Tomášek roste v Evropě. Třeba za poslední ročník byl nejlepším střelcem švédské ligy.

V Praze dali trenéři dohromady pavučinu příběhů, dovedností a hokejových osudů. Všechno do sebe zapadlo. Jak? Dokonale, naprosto dokonale.

Pokud vidíte jen Pastrňákův gól, fajn. Ale je za ním mnohem víc. Nejde jenom o něj, vymyslet cestu ke zlatu? Potřebujete plán. Někdy vyjde, jindy ne, ale musíte ho mít.

Teď Radimu Rulíkovi vyšel. Tohle je jeho cesta očima přímých aktérů, kteří pracovali v jeho systému.