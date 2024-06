Rulík je detailista, hráči to pochopili. Pasta se zdál být trochu nervózní

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Proč jsme po čtrnácti letech triumfovali na MS? Hráli jsme doma před skvělými fanoušky. V sedmi zápasech základní skupiny dostali trenéři odpověď na různé problémy ve hře a vyhodnotili je. Měli jsme vynikajícího brankáře Lukáše Dostála, a to je základ. Ve 23 letech pro mě úžasný hráč, doufám, že s velkou budoucností. A nakonec přiletěli hráči z NHL, kteří měli zdravotní problémy, ale chtěli hrát za každou cenu.

Finále mělo od začátku výbornou úroveň, hrálo se v tempu a hráči šli nadoraz. Dvě třetiny urputná bitva, několik tyček na obou stranách, výborní brankáři, ale vyložených šancí mnoho nebylo. Co si všichni přáli, se vyplnilo, když si po buly ve švýcarském pásmu couvl na své oblíbené místo David Pastrňák a po křížné přihrávce od Tomáše Kundrátka napálil střelu k bližší tyči.

Jenže zbývalo ještě 9 minut a naši hráči se stáhli a příliš odpalovali kotouče po mantinelu, kde je obránci soupeře chytali a vraceli zpátky. Vzniklo několik nebezpečných situací, ale všechno vyřešil gólman Dostál. A když Kämpf dospurtoval vyhozený kotouč do středního pásma a skoro vleže zavěsil do prázdné branky, mohlo se slavit.

Vyloučení 2:2, zásahy brankářů 31:30, vyhraná buly 29:28 pro nás. Když se mě kamarádi a známí ptali, jak to dopadne, říkal jsem, že je to 50 na 50. A myslím, že to tak bylo.

Slyšel a viděl jsem předtím dost kritiky na Pastrňákovu adresu. Vezmu to zeširoka. Sledoval jsem ho v NHL a on se hýbe a hraje podobně jako za