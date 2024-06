Česká firma neuspěla s pamětními bankovkami: Dluží i Gretzkému!

Firma Top Legends, která prodává pamětní bankovky věnované slavným sportovcům, na sebe podala insolvenční návrh. Za necelý rok fungování nahromadila dluhy ve výši 260 milionů korun. Závazky má například i vůči hokejové legendě Waynu Gretzkymu nebo atletovi Usainu Boltovi. Informuje o tom Deník N.

Společnost začala bankovky prodávat loni v červenci. Vyrobila jich desítky tisíc, dosud jich prodala ale pouze 250. „Prosadit prodej na globálním trhu bylo těžší, než jsme předpokládali,“ řekl serveru šéf Top Legends Radomír Sabela. Firma investovala peníze do několika marketingových kampaní. První limitovanou edici bankovky věnované Gretzkymu s ním loni v americkém městě Las Vegas představili i hokejista Jaromír Jágr a bývalý fotbalový brankář Petr Čech.

Firma chtěla zvýšit prodeje i během nedávného hokejového mistrovství světa v Česku, ani to se nepodařilo. „Povědomí o značce Top Legends je bohužel stále nízké a jeho zvýšení by vyžadovalo dlouhodobou strategii, řádově vyšší investice do marketingu a využití dalších marketingových kanálů,“ uvedla firma v insolvenčním návrhu.

Top Legends nyní dluží mimo jiné Státní tiskárně cenin, která bankovky vyráběla. Více než 22 milionů korun dluží také společnosti WDG Enterprises, která zastupuje Gretzkyho, dalších více než 11 milionů korun pak nezaplatila společnosti Pace Sports Management, zastupující Usaina Bolta. Deník N upozornil, že hlavním majetkem Top Legends jsou zejména neprodané bankovky.

Top Legends patří podnikateli Vladimíru Olmrovi. Je také majitelem společnosti České dukáty, která se zaměřuje na prodej pamětních mincí.