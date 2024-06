Proč dělat z lidí blbce?! Stačila pravda, jenže reprezentace se rozhodla lhát

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Stačilo říct, jak to bylo. Že Michal Sadílek (s Ladislavem Krejčím a Davidem Juráskem) ve volnu vyrazil do dvou tisíc metrů nad mořem na Hochwurzen na trojkolky, jízdu nezvládl, ošklivě si poranil holeň a na EURO nepojede. Nic víc, nic míň. Záležitost by byla uzavřená, protože další nová zjištění už by se nikde objevovat nemohla. A mančaft by měl klid.