Sadílek a tříkolka: proč dělat z lidí blbce? Životní šance pro Červa

Měl velkou šanci zahrát si v základní sestavě na EURO 2024, ale kontroverzní vyjížďka na tříkolkách skončila pro Michala Sadílka špatně: vážným zraněním bérce. „Vadí mi, jak to nároďák komunikoval, protože to vypadá, že dělal z fanoušků blbce. Je to zase celé špatně,“ říká ve speciálním díle Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar a zmiňuje fakt, že Sadílkovo zranění bylo původně prezentováno jako nehoda po pádu z kola. „Po Belmondu měla přijít nová reprezentace, otevřená a férová, ale teď je z toho netransparentní guláš,“ přidává se Michal Kvasnica, který byl coby reportér u reprezentace celý týden v Rakousku.