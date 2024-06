Případ Sadílek: se zraněním to bylo jinak. Riskoval na tříkolce, ne na kole

Krátce po zápase s Maltou, kterou Češi v pátek zdemolovali 7:1, si reprezentační trenér pochvaloval, že vyšpičkovaný duel s množstvím tvrdých střetů všichni přežili bez vážnějších potíží. „Kluci odešli po svých,“ ušklíbl se. „Jsem rád, že jsme to zdravotně zvládli. V tom složení odjedeme na EURO.“

To ještě netušil, co se stane během sobotního volného dne, který měl český tým vyhrazený pouze na mediální povinnosti. Michala Sadílka se až tolik netýkaly, zájem ze strany novinářů byl především o hvězdy typu Patrika Schicka a Tomáše Součka.

Proto se několik hráčů sebralo a slunečný den si zpříjemnilo výletem. Využili slavnou lanovku Planai, dolů se pustili na tříkolkách, ne na kole, jak komunikoval původně národní tým. K Sadílkovi se přidali i Ladislav Krejčí s Davidem Juráskem. Střední záložník Twente na to bohužel ošklivě doplatil… Najel do díry, ihned byla volána sanitka.

EURO bude bez něj. „Když odjížděl, tak měli všichni kluci slzy v očích,“ popisoval kouč Ivan Hašek. „Všem je nám to hrozně líto. Je to takový turbovysavač, v týmu má postavení, je tady delší dobu. Je to škoda, hrozně se těšil. Budeme muset postoupit na mistrovství světa. Je to hráč, který bude dál oporou Twente, do budoucna s ním počítáme,“ ujistil šéf mančaftu.

Anketa Jak dopadnou čeští fotbalisté na EURO 2024? Postoupí ze skupiny Vypadnou ve skupině

Pětadvacetiletý borec s nevyčerpatelnou energií v zásobníku měl být na mistrovství Evropy jedním ze členů základní sestavy a ve středu formace stát po boku kapitána Tomáše Součka. To bylo prakticky jisté. Původní plány tak putují do koše.

„Jeden z možných hráčů do základu,“ byl i v neděli v podvečer v Malšovické aréně Hašek tajemný. Stejně jako v dosavadním průběhu celého soustředění. „Pro nás je to velké oslabení, protože Michal patří mezi zkušené hráče. Vždyť v průběhu zápasu proti Maltě navlékl i kapitánskou pásku,“ upozornil.

Proti Makedonii už ji navlékne klasicky Tomáš Souček. Uvidí se, kdo se postaví vedle něj. Generálku před velkým turnajem, do nějž Česko vstoupí 18. června v Lipsku střetem s Portugalskem, by bylo záhodno zvládnout. Hašek by v případě výhry šel do šampionátu se stoprocentní bilancí.

„Vypadá to, že nejde o soupeře zvučného jména, ale když se podíváte, tak remizovali s Itálií i s Anglií. Teď sice prohráli v Chorvatsku 0:3, ale měli daleko více střel a byli vyrovnaný soupeř. Mají hráče z Bundesligy i španělské ligy,“ varoval trenér před pondělním protivníkem. „Nepřijeli sem prohrát,“ dodal.

Ať utkání dopadne jakkoliv, po něm vylétne do světa verdikt, zda bude povolána náhrada za Sadílka. Kdo připadá v úvahu?

Několik jmen na skladu je. Třeba Alex Král, který hraje v Unionu na stejné pozici. Má zkušenosti, na předchozím EURO byl součástí základní sestavy. Další možností je Michalův bratr Lukáš Sadílek, jehož ve skvělé formě zastihl závěr sezony ve Spartě. Šance má i Lukáš Kalvach z Plzně. A zapomínat se nesmí ani na Petra Ševčíka, byť jde o typologicky rozdílného hráče.

„Kluky už jsme kontaktovali, aby byli připraveni,“ prozradil trenér.

Verdikt je na Haškovi a spol.