Šéf dozorčí rady reaguje na Dědka: Když budete pokračovat, podám žalobu

Ostrou předvolební rétoriku začal Petr Dědek směrem k Miloslavu Šebovi. Předseda dozorčí rady se ale ohradil podobně jako Mountfield HK. „V případě, že v tom budete pokračovat, budu nucen podat žalobu,“ říká. Ve výkonném výboru Tomáše Krále působil v letech 2008-2020, pak přešel do dozorčí rady. Tvrdí, že Dědkova palba vůbec nesedí a poškozuje ho.

V sobotu se při hokejových volbách čeká napjatá atmosféra. Nejde ani tak o volby šéfa Českého hokeje, tam je jasno. Kandiduje Alois Hadamczik, nikdo jiný se s ním utkat nechce. Současný boss hnutí má tak silnou podporu, že dostane mandát i na další čtyři roky.

Největší emoce budí ale kandidatura pardubického majitele Petra Dědka na viceprezidenta svazu. Na svých sociálních sítích rozjel ostrou rétoriku proti některým členům současné i bývalé hokejové vlády.

„Mezi kandidáty na předsedu dozorčí rady je pan Šeba, který byl v této funkci za prezidenta Krále. V té době odtékaly stovky milionů, nedělala se výběrová řízení. Mezi největší průšvihy patřila ´investice´ do firmy WSM. Svaz přišel o 50 milionů korun,“ uvedl.

Miloslav Šeba, který s Tomášem Králem zasedal v hokejové vládě od roku 2008, zvažuje, že dá majitele Pardubic k soudu. Stejně mluví i klub Mountfield HK, do kterého se Dědek pustil taky. Šeba (73 let) je od roku 2020 je předsedou dozorčí rady, kandiduje do ní znovu.

„Současná Dozorčí rada ČSLH byla zvolena na konferenci ČSLH dne 18. června 2020 a smlouva s WSM byla uzavřena již v r. 2015, takže WSM jsem ani nemohl schvalovat, to byla věc předchozí dozorčí rady,“ odpovídá Šeba na Dědkovu střelbu. „V případě, že budete i nadále vydávat nepravdivá obvinění vůči mojí osobě, budu nucen na Vás podat žalobu na ochranu osobnosti,“ vyzývá pardubického majitele.

Šeba spolupracoval ve vedení hokeje už s Karlem Gutem nebo Vratislavem Kulhánkem. Je předsedou Sdružení zimních stadionů, organizoval dříve mládežnické reprezentační turnaje v Česku. Byl u rozjezdu Hlinka-Gretzky Cupu. Figuroval i jako poradce při stavbě dnešní O2 areny.

Ovšem je vnímán jako jeden z důležitých mužů Královy éry, stál při něm během celého jeho funkčního období. „Ano, to možné je,“ připouští. „Než nastoupil Tomáš Král, fungoval jsem ale na svazu jako viceprezident výkonnostního hokeje. Tam byla moje pozice. Staral jsem se o kraje, zkvalitnění soutěže druhé ligy,“ komentuje svoje zapojení.

Rozbuškou stále může být nezveřejněný audit, který zadala Hadamczikovi minulá konference v roce 2022. Výsledky veřejnost zatím nespatřila, neviděla je ani Šebova dozorčí rada. Policie si ho měla vyžádat poté, co prezident svazu komentoval útržky ze spisu v prosinci 2022.

Trestní oznámení na svaz podal Petr Dědek, oficiálně nikdo další. A k danému případu si ho vyžádala i policie. Miloslav Šeba necítí, že by nesl jako člen výkonného výboru Tomáše Krále zodpovědnost na kauzách typu nevýhodné investice do letadla WSM nebo půjčka bývalému šéfovi svazu Královi. „Ne, určitě ne,“ odvětí okamžitě. „To bylo v kompetenci jednatelů servisní společnosti PRO-HOCKEY s.r.o. Tohle nebyla moje záležitost. Všechny ekonomické věci šly mimo mě, neúčastnili jsme se jich jako členové výkonného výboru,“ doplňuje. „Ať někdo dozorčí radě řekne, že jsme se mýlili nebo něco správně vyhodnotili, ať nám to někdo prokáže. K tomu slouží důkazní řízení. Pokud chce Petr Dědek někoho napadnout na svých sítích, musí podat nějaký důkaz. Naši právníci mi radí, že mám dát žalobu na ochranu osobnosti. Jsem veřejně činný, dělám předsedu Sdružení zimních stadionů a předsedu hokejového klubu HC Kobra.“

Dá se čekat, že v sobotu ho majitel Pardubic bude konfrontovat i na volební konferenci. „Jsem připravený mu vysvětlit, že poškozuje na základě nepravdivých obvinění nejen mě, ale celý hokejový svaz, což může mít dopad na vyjednávání se sponzory a partnery,“ hlásí Šeba.