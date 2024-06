Slzy štěstí Jíchové: Finále a Paříž. Železné první start na ME nevyšel

Zlatovláska Nikoleta Jíchová je ve finále mistrovství Evropy v Římě. Osobním rekordem 54,59 sekundy v semifinálovém běhu zároveň na 400 metrů překážek splnila olympijský limit. Do finále postoupili i tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba a oštěpařka Nikola Ogrodníková. Petra Sičaková a Andrea Železná při svých prvních startech na ME zůstaly v kvalifikaci.

Nikoleta Jíchová měla před sebou celou délku modré cílové rovinky Olympijského stadionu a před sebou několik soupeřek, které ji dělily od postupového druhého místa za suverénní Nizozemkou Femkou Bolovou.

„Když jsem vběhla do cílové rovinky, tak jsem cítila, že na tom nejsem pozičně moc dobře, že se pohybuju docela vzadu, a že to bude buď teď, nebo nikdy. A bylo to teď,“ řekla Jíchová pro Českou televizi po závodě.

Tou rovinkou se prohnala jak vítr se zlatým ohonem a v cíli byla v parádním osobním rekordu 54,59 sekundy. Za odměnu dostala účast v úterním finále a taky jistotu olympijských her.

„Já vůbec nevím, co mám říct. A to mám skoro vždycky, co říct. Já mám takovou radost!“ hlásila Jíchová. „Síly byly. Díky trenérovi, který formu načasoval. Děkuju příteli, který se stresuje doma na gauči.“

V její disciplíně je v Římě za Bolovou vyrovnané pole závodnice, Jíchová do finále postoupila z pátého místa. A ve finále se chce ještě zlepšit.

„Já si věřím. Většinou formu poznám. Formu mám a myslím si, že je rozhodně co prodat,“ slibuje Jíchová.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková postoupila výkonem 58,52 sekundy do finále a bude mít šanci navázat na stříbrnou medaili z roku 2018. Za postup vděčí druhému pokusu v kvalifikaci, která jí stoprocentně nesedla. Ale stačilo to.

„V kvaldě se nikdy moc daleko neházelo. Je to hrozně složité tam hodit,“ hodnotila Ogrodníková pro Českou televizi. „Trošku jsem bojovala s nastavením hlavy, celkově s tělem. Byla jsem taková připosr…., nebylo to dobrý. Na finále musím házet jinak, s úplně jiným nastavením hlavy.“

Na evropském šampionátu 2018 v Berlíně zažila Ogrodníková svůj životní stříbrný závod. Na začátku další sezony se ale zranila a od té doby na podobný průlom čeká. V úterním římské finále myslí vysoko.

„Nějaké vizualizace v mé hlavě proběhly. Kdo se dostane do finále, nikdo vám neřekne, že bojuje o dvanácté místo, tam se bojuje o cenné kovy. To je úplně jiný závod,“ řekla Ogrodníková.

Petra Sičaková hodila při svém prvním startu na vrcholné akci 52,86 metru a skončila čtyřiadvacátá.

„Nemám slov, je to průser,“ hlesla poté.

Andrea Železná, manželka a svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, zůstala výkonem 55,57 ze třetí série osmnáctá.

„V rozcvičování jsem se cítila dobře, nevím, kde se pak něco stalo. První dva pokusy byly hrozné, třetím jsem se chytla, ale bohužel máme jenom tři,“ litovala Železná pro Českou televizi. „Já su nervozní, nebudu kecat, že ne. Cítila jsem se dobře, asi hlava to nějak nepobrala. Mrzí mě to.“

Ve finále jsou dva čeští tyčkaři díky výkonu 560 centimetrů. David Holý v soutěži ani jednou nechyboval. Matěj Ščerba se naopak dvakrát zachraňoval třetím pokusem.

„Na začátku rozeskakování bylo v pohodě, ale foukal docela vítr, relativně se to točilo. Dalo se počkat na dobrý, toho jsem využil zvlášť na třetích pokusech. Doufal jsem, že to v kvalifikaci bude hladší, ale jsem rád, jak to dopadlo,“ usmíval se Ščerba.

Vít Müller zůstal výkonem 49,25 sekundy v semifinále na jedenáctém místě. Desetibojař Vilém Stráský zaběhl stovku v osobním rekordu 10,65 sekundy, do dálky skočil 737 centimetrů a v kouli si zlepšil osobní rekord na 14,95 metru. Po třech disciplínách je s 2630 body sedmý.

„Hodnotí se to skvěle. Asi nejvíc rád jsem za tu kouli, tam jsem si úplně nevěřil. Je to velký posun. Zvedlo mě to, doufám, že to takhle bude pokračovat,“ hodnotil Stráský.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

Desetiboj (po třech disciplínách): 1. Gletty (Fr.) 2788 b. (100 m: 10,55 - dálka: 759 - koule: 16,27), 2. Erm (Est.) 2779 (10,60 - 791 - 14,99), 3. Rooth 2754 (10,89 - 801 - 15,27), 4. Skotheim (oba Nor.) 2670, 5. Eitel (Něm.) 2642, 6. Mayer (Fr.) 2636, 7. Stráský (ČR) 2630 (10,65 - 737 - 14,95).

Kvalifikace a semifinále:

Muži:

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,07, ...11. Müller (ČR) 49,25 - nepostoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Zernikel, Blech (oba Něm.), Broeders (Belg.) a Holý, ...11. Ščerba (oba ČR) všichni 560 - postoupili do finále.

Ženy:

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 54,16, ...6. Jíchová (ČR) 54,59 - postoupila do finále.

Oštěp: 1. Obstová (Nor.) 61,45, ...7. Ogrodníková 58,52 - postoupila do finále, 18. Železná 55,57, 24. Sičaková 52,86 (všechny ČR) - nepostoupily do finále.