Jako Voráček... ČT nasadila další hvězdu, která se nemůže přestat smát

S Jakubem Voráčkem to byla během hokejového šampionátu trefa. A na atletickém mistrovství Evropy v Římě je to podobný příběh. V roli expertky České televize exceluje bývalá reprezentační opora Denisa Helceletová. Jediný problém je vždy na konci přenosu. Helceletová se při něm jednou rozesmála a teď už nemůže přestat.

Jako bývalá vícebojařka, dálkařka, čtvrtkařka či překážkářka má přehled skoro o všech atletických disciplínách. Denisa Helceletová svých znalostí využívá a v televizních přenosech sází přesné postřehy. Ve studiu, kde vystupuje s reportérkou Žanetou Peřinovou, střídá slušivé kostýmky. A na závěr večera se vždy rozesměje. Nemůže si pomoct.

„Začalo to nevinně. Jednou jsem se zapomněla rozloučit, všichni jsme se tomu zasmáli a už to jede,“ vysvětlila Helceletová na Instagramu. „Vždy, když má přijít čas se rozloučit s diváky, nejsem schopna nic. Nejhorší je, že se to stupňuje.“

Znáte to. Do hlavy vstoupí myšlenka, vyvolá úsměv a už to nejde zastavit. Atletické přenosy z mistrovství Evropy tak většinou končí záběrem na rozesmátou expertku. Možná jde i o reakci na nezvykle náročný program. Helceletová tráví na stadiony dlouhé dny od rána až do večera.

„Den pátý. Totální krize. Nejen u mě ale snad u celého týmu,“ hlásila během šampionátu na Instagramu. „ Chce se mi spát, nemyslí mi to, moje hlasivky jsou na bodu mrazu. Už včera ve večerním programu jsem měla krizi. Prostě koukám a mám pocit, že nejsem schopna nic říct.“

Kolegyně Peřinová zatím všechno profesionálně zvládá a drží kamenou tvář. Diváci se u přenosů dobře baví a na sociálních sítích Helceletovu podporují.

Vše o ME v atletice čtěte zde >>>