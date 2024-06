Zlatí hoši bojovali za odměny z MS. Ne pro sebe, pro náhradníky. Verdikt?

Celková tržba se počítá v miliardách a i přes obrovské náklady je všem zřejmé, že hokejové mistrovství světa v Praze bylo výdělečné. Šampionát v Praze a Ostravě porazil „nepřekonatelný“ rekord z předchozího domácího turnaje z roku 2015 a na tribuny nalákal bezmála 800 tisíc lidí. Bývalé vedení svazu vyčíslilo zisk z tehdejší akce na téměř půl miliardy před zdaněním. Přesto nyní dlouho nebylo jasné, jakou hráči obdrží odměnu, řešila se do posledních chvil před sobotními svazovými volbami. Verdikt už se konečně ví. Nebo to aspoň vypadá. „Jsem si jistý, že jsme se zachovali korektně,“ míní prezident Českého hokeje Alois Hadamczik v reakci pro iSport.cz.

Fanoušci by doteď nesli své zlaté hochy na rukou za způsob, jakým vyválčili světové zlato. Bravurní česká jízda přinesla dechberoucí zážitek, opojení celému národu. A navíc vygenerovala tučný zisk. Ten se teprve bude vyčíslovat a následně porcovat. Zamíří do klubů, jak dlouhodobě proklamuje vedení Českého hokeje.

Z tohoto úhlu pohledu celkem zarazí, že v posledních dnech docházelo na debaty představitelů svazu s hráči ohledně konečných prémií. Web iSport.cz si ověřil, že nepanovala shoda a kolem případu bylo živo, hlavně v týmu čerstvých mistrů. A nejenom mezi hráči.



A to všechno i poté, co svazový boss Alois Hadamczik těsně před MS zdvojnásobil zlaté prémie na jeden milion korun.

Hadamczik měl v kabině hráčům slíbit za triumf prémii 1 000 000 korun, za stříbro 750 000 a za případný bronz 500 000 Kč.

Zkušenost stará čtvrtstoletí přitom byla taková, že zlatý hráč obdržel prémii půl milionu. Stejná výše měla původně platit i letos, ovšem šéf hokeje z vlastní vůle zasáhl.



„Když jsem zjistil, že za titul mistra světa se dává půl milionu, řekl jsem si, že je to pro kluky málo. Šel jsem do kabiny za hráči s tím, že prémii navyšuju o sto procent na milion. Takže 26 hráčů ze soupisky dostane milion korun. Vzal jsem to celé na sebe, aniž by o tom výkonný výbor věděl. Ale cítil jsem, že je to potřeba. Za velké věci je třeba dát velkou odměnu. Věřil jsem, že výkonný výbor bude soudný a můj návrh odsouhlasí. Stalo se,“ potěšilo Hadamczika.

Malá odbočka: půl milionu za zlatou placku nyní a před 25 roky? Značný rozdíl v reálné hodnotě. Kvůli inflaci a růstu spotřebitelských cen by ekvivalent sumy 500 tisíc z vítězných šampionátů 1999 až 2001 letos znamenal náklad skoro 800 tisíc.

Hráči prezidentovo gesto samozřejmě uvítali, nesoulad vznikl poté, co vyšlo najevo, že milion získá každý hráč ze soupisky a spolu s nimi hlavní kouč Radim Rulík a generální manažer Petr Nedvěd. Nastaly debaty, vyvolané hráči, že by milion měli dostat všichni hokejisté a všichni trenéři.

„Řešíme to mezi sebou už nějakou dobu, pan Hadamczik v kabině před mistrovstvím světa přede všemi jasně řekl, že v případě zisku titulu dostane každý milion korun, včetně trenérů,“ říká iSport.cz jeden ze zkušených reprezentantů, jenž si nepřál být jmenován.

Jak známo, mimo soupisku nakonec zůstali útočnici Radan Lenc a Michal Kovařčík, na poslední chvíli se kvůli disciplinární stopce Jana Rutty dostal do hry zadák Jan Ščotka. Tomu milion náleží.



„V posledních dnech začalo vycházet najevo, že by odměna neměla připadnout všem hráčům, ačkoli původně byla řeč o všech. S tím nesouhlasíme, fungovali jsme všichni jako jeden tým a jako jeden tým jsme i zvítězili. I kluci, kteří nakonec nehráli, byli pevnou součástí mužstva, trénovali s námi, spoluvytvářeli pohodu v týmu. Ve finále nejde ani tak o finanční sumu jako o princip a o dodržení slova šéfa svazu,“ přidává jeden ze zlatých hokejistů.

Hadamczik na to konto připomíná obvyklé dění z historie, zároveň přiznává debatu s Radko Gudasem, při níž mu svazový postoj vysvětloval. „Bývá pravidlem, že hráč, který nakonec není dopsán na soupisku, výpravu opouští. Tahle praxe tu trvala od nepaměti, jako trenér o tom něco vím. Dobře o tom ale na výkonném výboru mluvil Jarda Jágr, když zmínil, že ti kluci mohli odjet