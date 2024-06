Kovář rozebírá Voženílka a konec Sparty: jestli mě to štve? Ještě hůř...

Dovedl byste popsat, jak těžké bylo vstřebat vyřazení z play off, když máte Třinec na lopatě 3:0 po třech zápasech, ale z formality se stal horor?

„Beru věci, jak jsou. Asi málokomu se přihodilo to, co se stalo nám, ale pokud se ptáte, jestli mě to štve... No tak mě to sere a bude to tak celej život. Na druhou stranu jsem profesionál, dovedu oddělit soukromý život od hokeje. Nebo se o to tedy snažím.“

Jen tady to muselo jít celkem těžko, ne?

„To je pravda, jen nějaké prohry za sebou už taky mám. Dovedete se s nimi vyrovnat lépe, než když poprvé v životě vypadnete v play off. Ale jo, uvědomuju si, že