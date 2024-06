Šok před olympiádou: Tragická smrt nadějného sportovce (†18)! Zachránil životy

Obrovské neštěstí. Nijak jinak se ani smrt Jacksona Jamese Rice (†18) ani nazvat nedá. Sympatický mladík platil za talentovaného závodníka v kite foilingu, jednoho z vodních sportů. O to smutnější je fakt, že měl za několik týdnů odcestovat do Paříže!

Narodil se ve Spojených státech, ale odjakživa se cítil být hrdým občanem Království Tonga, které leží 800 kilometrů od Fidži. Řeč je o Jamesi Jacksonu Riceovi, který se v prosinci minulého roku kvalifikoval na olympijské hry v Paříži, jenž vypuknou už příští měsíc. Konkrétně měl závodit v kite foilingu, který bude mít pod pěti kruhy premiéru. Nic z toho se už ale nestane. Rice totiž přišel o život! Jak?

To popsal jeho otec Darren. Podle amerického webu TMZ uvedl, že jeho milovaný syn zemřel v sobotu 15. června během potápění z lodi. Neštěstí se stalo v soustroví Ha´apai. V této lokalitě zároveň jeho rodiče vlastní proslulou nemovitost Matafonua Island Lodge. Darren následně doplnil, že potápěči našli Jacksonovo tělo po poledni na mořském dně pod lodí. Pokusili se ho oživit, ale marně.

„Byl to úžasný závodník. Na olympiádě by slavil úspěch a přijel by domů s velkou, blyštivou medailí,“ uvedla jeho sestra Lily na facebooku a pokračovala. „Byla jsem obdařena tím nejúžasnějším bratrem na celém světě a bolí mě, že zemřel,“ smutnila.

Rice ovšem nebyl pouze talentovaným závodníkem ve sportu, který se podobá populárnímu kiteboardingu, ale také nefalšovaný hrdina! Podle slov otce před třemi lety zachránil dvě dívky poté, co se s nimi převrátila loď. Svými silami je vytáhl na břeh zpět do bezpečí. Jemu samotnému ale nyní už nikdo pomoct nedokázal…