Útěcha po smrti otce: Fernstädtová má senzační stříbro v závodě dvojic

Po těžké osobní ztrátě zažila skeletonistka Anna Fernstädtová radost aspoň na sportovním poli. Přesně dva týdny po smrti svého tatínka skončila v závodě Světového poháru v Altenbergu se svým bratrancem Timonem Drahoňovským na senzačním druhém místě. „Bylo to velké překvapení, asi nikdo to nečekal,“ usmívala se.

Když se potkali v cíli, rozesmátí se vydali na stanoviště pro vedoucí tým. Jenže na startu bylo ještě dalších jedenáct dvojic.

„Stáli jsme v leader boxu a říkal jsem: Aničko, za top ten máme příspěvek v olympijském týmu. Ona říkala: Ty jo, kdybychom porazili ty Italy, ti by mohli padnout, tak bychom v top ten mohli být,“ líčil Drahoňovský. „A my jsme v tom leader boxu stáli dál a dál a nakonec je z toho stříbro. To je pro oba veliké, veliké překvapení.“

Česká dvojice skončila druhá o 69 setin sekundy za Němci Susanne Kreherovou a Axelem Jungkem. Všechny ostatní ale v nové olympijské disciplíně porazila. Základ k úspěchu dala Fernstädtová, která předvedla mezi ženami nejrychlejší čas. Drahoňovský byl mezi muži devátý nejrychlejší a jejich společný výkon stačil na stříbrnou příčku, o pět setin před Američany a druhým německým týmem.

„Bylo to super, měli jsme velkou radost,“ líčila Fernstädtová. „Je to skvělé umístění, medaile ve Světovém poháru. Týmový závod je nový, ale medaile je medaile.“

Fernstädtová se narodila v roce 1996 německému tatínkovi a české mamince, rodina ale později přesídlila do Německa. Tam taky startovala sportovní kariéru. V roce 2018 ale začala závodit za Česko. Ve Světovém poháru se zatím na stupně vítězů dostala jen jednou, v lednu 2021 byla druhá v závodě jednotlivkyň v Königsee.

Tentokrát uspěla v nové disciplíně, která bude poprvé na olympijském programu na příštích zimních olympijských hrách v Cortině d´Ampezzo. A spolu se svým bratrancem tvoří nadějnou dvojici. Timonu Drahoňovskému je teprve devatenáct a vloni získal bronzovou medaili na mistrovství světa do 20 let.

„I díky tomu, že je Anička sestřenice, mám z toho asi o píď větší radost, než kdyby to bylo v individuálním závodě,“ usmíval se Drahoňovský. „Největší rozdíl je atmosféra v šatně, bylo to uvolněnější, víc friendly. Já jsem si to určitě užíval víc, byl jsem míň nervózní než na individuálním závodě.“

Fernstädtová v Altenbergu závodila dva týdny poté, co zemřel její tatínek. Poté oznámila, že se nezúčastní mistrovství světa ve Winterbergu, které se koná příští týden. Možnost, že by na šampionátu závodila, je ale stále ve hře. Fernstädtová do Winterbergu pojede, absolvuje první tréninky. V úterý se přesune na pohřeb svého otce. Její individuální závod na MS se koná ve čtvrtek. O startu se rozhodne podle aktuálního rozpoložení.